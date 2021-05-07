Экс-чемпион UFC проиграл нокаутом в первом раунде дебютный бой в PFL
В рамках этого вечера поединки провели двое россиян.
В рамках этого вечера поединки провели двое россиян.
Феррейра сумел перевернуть Вердума после тейкдауна, выдержать удушение и добить соперника серией ударов сверху. За досрочную победу в первом раунде Феррейра получил максимальные шесть очков.
В рамках этого вечера поединки провели двое россиян. Так, тяжеловес Денис Гольцов победил техническим нокаутом в первом раунде американца Мухаммеда Дериза, а чемпион лиги Хабиба Нурмагомедова Eagle FC средневес Магомед Умалатов одержал победу техническим нокаутом во втором раунде над американцем Кайроном Боуэном.
Во втором турнире сезона-2021 лиги PFL в главном бою