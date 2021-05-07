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09:42 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-чемпион UFC проиграл нокаутом в первом раунде дебютный бой в PFL

В рамках этого вечера поединки провели двое россиян.

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Источник: AP 2021

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе бразилец Фабрисиу Вердум (24−10−1) в первом раунде проиграл техническим нокаутом соотечественнику Ренану Феррейре (7−2) в главном бою третьего турнира сезона-2021 Professional Fighters League (PFL), который прошел в Атлантик-Сити (США), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Феррейра сумел перевернуть Вердума после тейкдауна, выдержать удушение и добить соперника серией ударов сверху. За досрочную победу в первом раунде Феррейра получил максимальные шесть очков.

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В рамках этого вечера поединки провели двое россиян. Так, тяжеловес Денис Гольцов победил техническим нокаутом в первом раунде американца Мухаммеда Дериза, а чемпион лиги Хабиба Нурмагомедова Eagle FC средневес Магомед Умалатов одержал победу техническим нокаутом во втором раунде над американцем Кайроном Боуэном.

Во втором турнире сезона-2021 лиги PFL в главном бою экс-чемпион Bellator в полусреднем весе канадец Рори Макдональд победил удушением из-за спины в первом раунде американца Кертиса Миллендера.

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