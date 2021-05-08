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12«Зенит» — чемпион!
09:08 (мск), источник: Чемпионат.com

Петтис стал чемпионом Bellator в легчайшем весе, победив Арчулету единогласным решением

В ночь с 7 на 8 мая в Анкасвилле (США) на стадионе «Мохеган Сан Арена» состоялся турнир по смешанным единоборствам Bellator 258.

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В главном бою сошлись 33-летний американец Хуан Арчулета, являющийся чемпионом лиги в легчайшем весе, и его 27-летний соотечественник Серджио Петтис, известный по выступлениям в UFC.

Бой продлился все пять раундов и завершился победой Петтиса единогласным решением судей — 50−45, 49−46, 49−46.

Для Петтиса этот бой стал третьим в Bellator — ранее он победил Альфреда Хашакяна и Рики Бандехаса. Всего за карьеру в ММА он провёл 26 боёв, выиграв 21 из них. Большую часть своей карьеры он выступал в UFC.

Арчулета провёл свой 9-й поединок в Bellator, потерпев второе поражение в лиге. Всего в ММА он имеет рекорд 24−3.

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