Петтис стал чемпионом Bellator в легчайшем весе, победив Арчулету единогласным решением

В главном бою сошлись 33-летний американец Хуан Арчулета, являющийся чемпионом лиги в легчайшем весе, и его 27-летний соотечественник Серджио Петтис, известный по выступлениям в UFC.

Для Петтиса этот бой стал третьим в Bellator — ранее он победил Альфреда Хашакяна и Рики Бандехаса. Всего за карьеру в ММА он провёл 26 боёв, выиграв 21 из них. Большую часть своей карьеры он выступал в UFC.