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13:07 (мск), источник: Lenta.Ru

Макгрегор назвал количество желаемых поединков в 2021 году

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор в Twitter назвал количество желаемых поединков в 2021 году.

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Отвечая на вопросы подписчиков, спортсмен заявил, что в этом году он планирует минимум дважды выйти в октагон.

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10 июля Макгрегор проведет третий поединок с американцем Дастином Порье на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Их противостояние возглавит ивент. Билеты на турнир были распроданы за секунды. Также ирландец заявлял о готовности подняться в полусредний вес ради боя с Камару Усманом.

В январе Макгрегор проиграл нокаутом Порье. Американец таким образом взял реванш за поражение 2014 года.

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Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях.

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