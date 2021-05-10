Макгрегор назвал количество желаемых поединков в 2021 году
Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор в Twitter назвал количество желаемых поединков в 2021 году.
Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор в Twitter назвал количество желаемых поединков в 2021 году.
Отвечая на вопросы подписчиков, спортсмен заявил, что в этом году он планирует минимум дважды выйти в октагон.
10 июля Макгрегор проведет третий поединок с американцем Дастином Порье на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Их противостояние возглавит ивент. Билеты на турнир были распроданы за секунды. Также ирландец заявлял о готовности подняться в полусредний вес ради боя с Камару Усманом.
В январе Макгрегор проиграл нокаутом Порье. Американец таким образом взял реванш за поражение 2014 года.
Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях.