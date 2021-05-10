Минеев объяснил, почему считает Исмаилова трусом и заложником толпы
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Российский боец ММА Владимир Минеев нелестно высказался о своем будущем сопернике Магомеде Исмаилове.
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Российский боец ММА Владимир Минеев нелестно высказался о своем будущем сопернике Магомеде Исмаилове.
В интервью для
«Я считаю, что он боится сказать правду себе и всем, что в первом бою он был неубедителен, он не выиграл. Он ищет поддержку в своих земляках, соглашается с мнением большинства. А мнение, которое у него есть, он не может выразить открыто. Он не может выразить уважение ко мне, потому что многие из его земляков ему этого не простят. Он знает, что я дрался с ним одной рукой. Он трус в том, чтобы сказать это себе и другим», — поделился мнением Минеев.
Спортсмен также отметил, что несмотря на конфликт, считает Исмаилова сильным соперником.
«Он сильный боец, сильный оппонент. Но я не увидел в нем доблести. Я склоняюсь к тому, что он не доблестный человек. Могу назвать его трусом, потому что он боится признаться себе и другим, что
Минеев проведет реванш с Исмаиловым первого октября. Первый их поединок завершился ничьей.