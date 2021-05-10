Минеев объяснил, почему считает Исмаилова трусом и заложником толпы

«Я считаю, что он боится сказать правду себе и всем, что в первом бою он был неубедителен, он не выиграл. Он ищет поддержку в своих земляках, соглашается с мнением большинства. А мнение, которое у него есть, он не может выразить открыто. Он не может выразить уважение ко мне, потому что многие из его земляков ему этого не простят. Он знает, что я дрался с ним одной рукой. Он трус в том, чтобы сказать это себе и другим», — поделился мнением Минеев.