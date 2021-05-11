Бойца Bellator дисквалифицировали за сокрытие проблем со здоровьем

Санкции к спортсмену были применены после того, как он в заявил в соцсетях, что имел симптомы почечной недостаточности в тренировочном лагере перед боем с англичанином Майклом Пейджем на Bellator 258.

Наблюдательная комиссия считает, что спортсмен должен был раскрыть проблемы со здоровьем в медицинских документах перед боем. Для сокращения срока дисквалификации Андерсону нужно пройти полное обследование почек у специалистов, а также четыре недели посещать специалиста для контроля веса.

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