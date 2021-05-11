Бойца Bellator дисквалифицировали за сокрытие проблем со здоровьем
Американский боец смешанного стиля (MMA) Дерек Андерсон был дисквалифицирован на полгода промоушеном Bellator за сокрытие проблем со здоровьем. Об этом сообщает MMA Fighting.
Американский боец смешанного стиля (MMA) Дерек Андерсон был дисквалифицирован на полгода промоушеном Bellator за сокрытие проблем со здоровьем. Об этом сообщает MMA Fighting.
Санкции к спортсмену были применены после того, как он в заявил в соцсетях, что имел симптомы почечной недостаточности в тренировочном лагере перед боем с англичанином Майклом Пейджем на Bellator 258.
Наблюдательная комиссия считает, что спортсмен должен был раскрыть проблемы со здоровьем в медицинских документах перед боем. Для сокращения срока дисквалификации Андерсону нужно пройти полное обследование почек у специалистов, а также четыре недели посещать специалиста для контроля веса.
Бой между Андерсоном и Пейджем прошел 7 мая и завершился победой последнего. В активе американца 21 бой в профессиональной карьере. Он выиграл 17 поединков и потерпел четыре поражения.