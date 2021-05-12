Шлеменко зарубился с чеченцами: легенду высмеяли за слова о «болоте» UFC

На этот раз отличился боец MMA Хамзат Чимаев, имеющий 2,5 миллиона подписчиков в Instagram. Шведский спортсмен чеченского происхождения высмеял россиянина Александра Шлеменко, который после победы на недавнем турнире AMC Fight Nights Global вновь поделился дерзкими планами о покорении UFC — ведущего мирового промоушена.

Я — именно тот человек, который вытащит UFC из болота. Когда я туда попаду, у них появятся зрелищные бои в среднем дивизионе. Этот вес испытывает огромный кризис. Александр Шлеменко бывший чемпион Bellator

Цитата Шлеменко, размещенная на популярном MMA-ресурсе, вызвала резвую реакцию Чимаева.

Много не пей, Коля, это плохо для здоровья! Хамзат Чимаев боец MMA

Возможно, это была попытка хлесткого сарказма. Но не исключено, что Чимаев действительно не в курсе социальной активности Шлеменко, который давно выступает ярым сторонником борьбы с алкоголизмом в России. Панч в любом случае выглядит крайне неловко и кажется грубой насмешкой над одним из самых известных бойцов страны, чьи достижения в разы превосходят регалии Хамзата.

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Да, омич по прозвищу Шторм не в первый раз оставляет неоднозначные высказывания о UFC, больше похожие на погоню за хайпом. Да, последняя победа Александра получилась очень тяжелой и даже спорной. Однако Чимаев выглядел еще более невнятно в недавних спаррингах с Рамзаном Кадыровым, а его заявления о покорении сразу двух дивизионов UFC (в том числе среднего) пока кажутся бравадой, сопоставимой с декларируемыми суперамбициями Шлеменко.

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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/COT2MmHnISO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Khamzat Chimaev (@khamzat_chimaev)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

К слову, в начале марта Хамзат и вовсе объявил о завершении карьеры. Через несколько недель он передумал, сославшись в числе прочего на разговор с главой Чечни. Думается, в медийном поле швед за последнее время сделал достаточно, не нуждаясь в наездах на Шлеменко, — звезды UFC и без того уже называют Чимаева «чемпионом интернета».

«Собаки лают…»

Параллельно задел Шторма и другой чеченский боец — Альберт Дураев. Это бывший чемпион ACB (ныне — ACA) в полусреднем и среднем дивизионах. Атлет не в первый раз упрекает выбор соперников для Шлеменко и ратует за их очную битву. При этом сам Дураев не появлялся в клетке с сентября 2018 года, а о его финансовых аппетитах нелестно высказывались руководители крупнейших российских промоушенов.

По-братски — отключите ему интернет. Альберт Дураев бывший чемпион ACB

Наверное, многие пользователи соцсетей думали так же, когда Дураев в октябре поддержал убийство и обезглавливание преподавателя во Франции выходцем из Чечни. Увы, боец вновь стал соучастником провоцирования межнациональной розни.

Получаю мощную поддержку от людей из различных регионов нашей страны — спасибо всем! Но иногда мне присылают и вот такие комментарии. Я примерно догадываюсь, почему этих персонажей так от меня корежит, но интересно ваше мнение, друзья! Александр Шлеменко бывший чемпион Bellator

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К счастью, его просьба об избегании оскорблений нашла внушительный отклик, пусть и не обошлось без классики «Собаки лают, караван идет». Активно поддержали Александра и из кавказских регионов, показав важность адекватного поведения в социальных сетях, — особенно среди представителей народов, чье общее прошлое полнится драматичными страницами, а совместное настоящее продолжает порой оставлять острые вопросы. Да так, что любое резонансное действие может сыграть роль горючей смеси в баталии «своих» и «чужих».

Хочется верить, что получил дополнительный повод для раздумий и Шлеменко. Его многочисленные нападки на рэпера Моргенштерна и информационное лоббирование инициатив о «здравом смысле» в последние недели тоже выглядели явным перебором.

Плюрализм мнений никто не отменял, но за риторикой их транслирования точно стоит следить, особенно в публичном пространстве.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.