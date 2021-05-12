Шлеменко зарубился с чеченцами: легенду высмеяли за слова о «болоте» UFC
Иллюзии о качественном трештоке в российских смешанных единоборствах вряд ли терзают умы большинства любителей этой индустрии. Обычно попытки
Иллюзии о качественном трештоке в российских смешанных единоборствах вряд ли терзают умы большинства любителей этой индустрии. Обычно попытки
На этот раз отличился боец MMA Хамзат Чимаев, имеющий 2,5 миллиона подписчиков в Instagram. Шведский спортсмен чеченского происхождения высмеял россиянина Александра Шлеменко, который после победы на недавнем турнире AMC Fight Nights Global вновь поделился дерзкими планами о покорении UFC — ведущего мирового промоушена.
Я — именно тот человек, который вытащит UFC из болота. Когда я туда попаду, у них появятся зрелищные бои в среднем дивизионе. Этот вес испытывает огромный кризис.
Цитата Шлеменко, размещенная на популярном
Много не пей, Коля, это плохо для здоровья!
Возможно, это была попытка хлесткого сарказма. Но не исключено, что Чимаев действительно не в курсе социальной активности Шлеменко, который давно выступает ярым сторонником борьбы с алкоголизмом в России. Панч в любом случае выглядит крайне неловко и кажется грубой насмешкой над одним из самых известных бойцов страны, чьи достижения в разы превосходят регалии Хамзата.
Да, омич по прозвищу Шторм не в первый раз оставляет неоднозначные высказывания о UFC, больше похожие на погоню за хайпом. Да, последняя победа Александра получилась очень тяжелой и даже спорной. Однако Чимаев выглядел еще более невнятно в недавних спаррингах с Рамзаном Кадыровым, а его заявления о покорении сразу двух дивизионов UFC (в том числе среднего) пока кажутся бравадой, сопоставимой с декларируемыми суперамбициями Шлеменко.
К слову, в начале марта Хамзат и вовсе объявил о завершении карьеры. Через несколько недель он передумал, сославшись в числе прочего на разговор с главой Чечни. Думается, в медийном поле швед за последнее время сделал достаточно, не нуждаясь в наездах на Шлеменко, — звезды UFC и без того уже называют Чимаева «чемпионом интернета».
Параллельно задел Шторма и другой чеченский боец — Альберт Дураев. Это бывший чемпион ACB (ныне — ACA) в полусреднем и среднем дивизионах. Атлет не в первый раз упрекает выбор соперников для Шлеменко и ратует за их очную битву. При этом сам Дураев не появлялся в клетке с сентября 2018 года, а о его финансовых аппетитах нелестно высказывались руководители крупнейших российских промоушенов.
По-братски— отключите ему интернет.
Наверное, многие пользователи соцсетей думали так же, когда Дураев в октябре поддержал убийство и обезглавливание преподавателя во Франции выходцем из Чечни. Увы, боец вновь стал соучастником провоцирования межнациональной розни.
Получаю мощную поддержку от людей из различных регионов нашей страны — спасибо всем! Но иногда мне присылают и вот такие комментарии. Я примерно догадываюсь, почему этих персонажей так от меня корежит, но интересно ваше мнение, друзья!
К счастью, его просьба об избегании оскорблений нашла внушительный отклик, пусть и не обошлось без классики «Собаки лают, караван идет». Активно поддержали Александра и из кавказских регионов, показав важность адекватного поведения в социальных сетях, — особенно среди представителей народов, чье общее прошлое полнится драматичными страницами, а совместное настоящее продолжает порой оставлять острые вопросы. Да так, что любое резонансное действие может сыграть роль горючей смеси в баталии «своих» и «чужих».
Хочется верить, что получил дополнительный повод для раздумий и Шлеменко. Его многочисленные нападки на рэпера Моргенштерна и информационное лоббирование инициатив о «здравом смысле» в последние недели тоже выглядели явным перебором.
Плюрализм мнений никто не отменял, но за риторикой их транслирования точно стоит следить, особенно в публичном пространстве.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
Александр Бокулев