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10:02 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Шлеменко зарубился с чеченцами: легенду высмеяли за слова о «болоте» UFC

Иллюзии о качественном трештоке в российских смешанных единоборствах вряд ли терзают умы большинства любителей этой индустрии. Обычно попытки медийно-речевых противостояний в отечественном сегменте MMA выглядят либо забавно, либо глупо и отнюдь не украшают спортивную повестку. Но бывают еще более запущенные ситуации, когда высказывания отдельных деятелей вызывают то самое чувство неловкого стыда, которое ныне модно именуют «кринжем».

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Источник: РИА "Новости"

На этот раз отличился боец MMA Хамзат Чимаев, имеющий 2,5 миллиона подписчиков в Instagram. Шведский спортсмен чеченского происхождения высмеял россиянина Александра Шлеменко, который после победы на недавнем турнире AMC Fight Nights Global вновь поделился дерзкими планами о покорении UFC — ведущего мирового промоушена.

Я — именно тот человек, который вытащит UFC из болота. Когда я туда попаду, у них появятся зрелищные бои в среднем дивизионе. Этот вес испытывает огромный кризис.
Александр Шлеменко
бывший чемпион Bellator

Цитата Шлеменко, размещенная на популярном MMA-ресурсе, вызвала резвую реакцию Чимаева.

Много не пей, Коля, это плохо для здоровья!
Хамзат Чимаев
боец MMA

Возможно, это была попытка хлесткого сарказма. Но не исключено, что Чимаев действительно не в курсе социальной активности Шлеменко, который давно выступает ярым сторонником борьбы с алкоголизмом в России. Панч в любом случае выглядит крайне неловко и кажется грубой насмешкой над одним из самых известных бойцов страны, чьи достижения в разы превосходят регалии Хамзата.

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Да, омич по прозвищу Шторм не в первый раз оставляет неоднозначные высказывания о UFC, больше похожие на погоню за хайпом. Да, последняя победа Александра получилась очень тяжелой и даже спорной. Однако Чимаев выглядел еще более невнятно в недавних спаррингах с Рамзаном Кадыровым, а его заявления о покорении сразу двух дивизионов UFC (в том числе среднего) пока кажутся бравадой, сопоставимой с декларируемыми суперамбициями Шлеменко.

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К слову, в начале марта Хамзат и вовсе объявил о завершении карьеры. Через несколько недель он передумал, сославшись в числе прочего на разговор с главой Чечни. Думается, в медийном поле швед за последнее время сделал достаточно, не нуждаясь в наездах на Шлеменко, — звезды UFC и без того уже называют Чимаева «чемпионом интернета».

«Собаки лают…»

Параллельно задел Шторма и другой чеченский боец — Альберт Дураев. Это бывший чемпион ACB (ныне — ACA) в полусреднем и среднем дивизионах. Атлет не в первый раз упрекает выбор соперников для Шлеменко и ратует за их очную битву. При этом сам Дураев не появлялся в клетке с сентября 2018 года, а о его финансовых аппетитах нелестно высказывались руководители крупнейших российских промоушенов.

По-братски — отключите ему интернет.
Альберт Дураев
бывший чемпион ACB

Наверное, многие пользователи соцсетей думали так же, когда Дураев в октябре поддержал убийство и обезглавливание преподавателя во Франции выходцем из Чечни. Увы, боец вновь стал соучастником провоцирования межнациональной розни.

Получаю мощную поддержку от людей из различных регионов нашей страны — спасибо всем! Но иногда мне присылают и вот такие комментарии. Я примерно догадываюсь, почему этих персонажей так от меня корежит, но интересно ваше мнение, друзья!
Александр Шлеменко
бывший чемпион Bellator
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К счастью, его просьба об избегании оскорблений нашла внушительный отклик, пусть и не обошлось без классики «Собаки лают, караван идет». Активно поддержали Александра и из кавказских регионов, показав важность адекватного поведения в социальных сетях, — особенно среди представителей народов, чье общее прошлое полнится драматичными страницами, а совместное настоящее продолжает порой оставлять острые вопросы. Да так, что любое резонансное действие может сыграть роль горючей смеси в баталии «своих» и «чужих».

Хочется верить, что получил дополнительный повод для раздумий и Шлеменко. Его многочисленные нападки на рэпера Моргенштерна и информационное лоббирование инициатив о «здравом смысле» в последние недели тоже выглядели явным перебором.

Плюрализм мнений никто не отменял, но за риторикой их транслирования точно стоит следить, особенно в публичном пространстве.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Александр Бокулев

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