Макгрегор возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов по версии Forbes

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За последние 12 месяцев 32-летний ирландец заработал $180 млн. Отмечается, что большая часть этой суммы была заработана Макгрегором от продажи контрольного пакета акций компании по производству виски.

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Второе место в рейтинге занял аргентинский футболист испанской «Барселоны» Лионель Месси, который заработал $130 млн. Португалец Криштиану Роналду расположился на третьей строчке ($120 млн).

В топ-10 также вошли выступающий в Национальной футбольной лиге (NFL) Дак Прескотт ($107,5 млн), баскетболист Леброн Джеймс ($96,5 млн), футболист Неймар ($95 млн), теннисист Роджер Федерер ($90 млн), пилот «Формулы-1» Льюис Хэмилтон ($82 млн), игрок в американский футбол Том Брэди ($76 млн) и баскетболист Кевин Дюрант ($75 млн).