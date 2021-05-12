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19:26 (мск), источник: Чемпионат.com

Вялый мидл-кик разозлил Оливейру. Бразилец нокаутировал американца одним ударом. Видео

Восемь побед подряд — отличный аргумент занять место Хабиба.

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Источник: AFP 2021

В ночь с 15 на 16 мая мск в Хьюстоне (штат Техас, США) пройдёт турнир UFC 262. В главном событии вечера в поединке за вакантный титул чемпиона в лёгком весе сойдутся Чарльз Оливейра и Майкл Чендлер. Бойцам предстоит выяснить, кто из них достоин занять место непобеждённого Хабиба Нурмагомедова в этом дивизионе.

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Чендлер уже заявил всему миру, что абсолютно уверен в своей очередной победе нокаутом и что Оливейра не сможет доставить ему каких-то реальных проблем. Да, Железный действительно любит отправлять спать своих соперников, причём очень быстро. Однако его следующий оппонент уже несколько раз ломал другим их планы по восхождению на вершину лёгкого веса.

Несмотря на то, что серия из восьми побед Оливейры длится ещё с 2018 года, до недавнего времени как претендента на пояс его никто всерьёз не рассматривал. О бразильце начали говорить после того, как он одолел Кевина Ли и Тони Фергюсона. Многие тут же стали представлять исход возможного боя Оливейры с Хабибом. Но Орёл в октагон всё же не вернулся, поэтому фантазии так и остались фантазиями. Тем не менее в очередь за титульником бразилец встал одним из первых.

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Сейчас Оливейра занимает третью строчку рейтинга дивизиона. В его активе 27 досрочных побед, 19 из которых добыты сабмишенами и 8 — нокаутами. Болевые и удушающие — действительно козыри Чарльза, а наблюдать за его грэпплингом можно бесконечно и с удовольствием. Именно в этом аспекте бразильский боец наиболее опасен. Однако и его ударную мощь не стоит недооценивать. Один из последних и самых ярких нокаутов Оливейра оформил в бою против Ника Ленца в мае 2019 года.

Эта встреча стала для бойцов уже третьей. В их первом поединке Оливейра задушил Ленца, но позже бой признали несостоявшимся из-за ранее нанесённого бразильцем запрещённого удара коленом в голову. Второе противостояние также закончилось победой Чарльза удушающим. К третьему бою Оливейра решил внести немного разнообразия в их с Ником статистику.

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Права на видео принадлежат UFC.

С самого начала бразилец пытался пробивать встречные удары и моментально отвечал на атаки Ленца. И вот в середине второго раунда американец выбросил мидл-кик, попав по корпусу Оливейры, но тут же поплатился за это. Чарльз незамедлительно зарядил правым джебом по челюсти Ленца. Соперник упал на пятую точку, а потом завалился на спину. Оливейра кинулся его добивать, и после пятого удара рефери остановил поединок.

Эта победа стала для Оливейры пятой подряд после поражения от Пола Фелдера в 2017 году. С тех пор нынешний претендент на титул не проигрывал.

Учитывая то, как прогрессирует бразилец от боя к бою, есть все основания полагать, что великолепная серия Чарльза в ночь с 15 на 16 мая продлится, и на него наденут пояс чемпиона UFC в лёгком весе. Кстати, букмекеры и эксперты отдают предпочтение именно Оливейре. Ему осталось лишь оправдать их надежды.

Алла Князева

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