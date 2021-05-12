Вялый мидл-кик разозлил Оливейру. Бразилец нокаутировал американца одним ударом. Видео
Восемь побед подряд — отличный аргумент занять место Хабиба.
Восемь побед подряд — отличный аргумент занять место Хабиба.
В ночь с 15 на 16 мая мск в Хьюстоне (штат Техас, США) пройдёт турнир UFC 262. В главном событии вечера в поединке за вакантный титул чемпиона в лёгком весе сойдутся Чарльз Оливейра и Майкл Чендлер. Бойцам предстоит выяснить, кто из них достоин занять место непобеждённого Хабиба Нурмагомедова в этом дивизионе.
Чендлер уже заявил всему миру, что абсолютно уверен в своей очередной победе нокаутом и что Оливейра не сможет доставить ему
Несмотря на то, что серия из восьми побед Оливейры длится ещё с 2018 года, до недавнего времени как претендента на пояс его никто всерьёз не рассматривал. О бразильце начали говорить после того, как он одолел Кевина Ли и Тони Фергюсона. Многие тут же стали представлять исход возможного боя Оливейры с Хабибом. Но Орёл в октагон всё же не вернулся, поэтому фантазии так и остались фантазиями. Тем не менее в очередь за титульником бразилец встал одним из первых.
Сейчас Оливейра занимает третью строчку рейтинга дивизиона. В его активе 27 досрочных побед, 19 из которых добыты сабмишенами и 8 — нокаутами. Болевые и удушающие — действительно козыри Чарльза, а наблюдать за его грэпплингом можно бесконечно и с удовольствием. Именно в этом аспекте бразильский боец наиболее опасен. Однако и его ударную мощь не стоит недооценивать. Один из последних и самых ярких нокаутов Оливейра оформил в бою против Ника Ленца в мае 2019 года.
Эта встреча стала для бойцов уже третьей. В их первом поединке Оливейра задушил Ленца, но позже бой признали несостоявшимся
Права на видео принадлежат UFC.
С самого начала бразилец пытался пробивать встречные удары и моментально отвечал на атаки Ленца. И вот в середине второго раунда американец выбросил
Учитывая то, как прогрессирует бразилец от боя к бою, есть все основания полагать, что великолепная серия Чарльза в ночь с 15 на 16 мая продлится, и на него наденут пояс чемпиона UFC в лёгком весе. Кстати, букмекеры и эксперты отдают предпочтение именно Оливейре. Ему осталось лишь оправдать их надежды.
Алла Князева