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10:40 (мск), источник: Lenta.Ru

Кадыров пообещал Нурмагомедову любые деньги за поединок с бойцом «Ахмата»

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров пообещал бывшему чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабибу Нурмагомедову любой гонорар за поединок с одним из бойцов клуба «Ахмат». Он заявил об этом во время прямого эфира в Instagram, сообщает «Грозный-информ».

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Источник: AP 2021

По словам Кадырова, Нурмагомедов — это проект UFC.

В UFC Хабиб стопроцентно порвал, а порвет ли он в «Ахмате» — это уже вопрос. Я готов выставить любой вес — его вес в «Ахмате» и любой гонорар. Если Хабиб выступит в «Ахмате», то я готов дать любые деньги и посмотреть, порвет ли он в «Ахмате» любого.
Рамзан Кадыров
глава Чечни

Также Кадыров отметил, что считает очень перспективным шведского бойца смешанного стиля Хамзата Чимаева, известного как Новый Хабиб. По его словам, Чимаев может выступить в любом весе и в любой категории, и «заберет пояс».

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Лучшие кадры карьеры Хабиба Нурмагомедова

На счету Чимаева девять побед в девяти поединках. Он сумел одержать три победы за 66 дней в UFC, установив рекорд организации.

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Нурмагомедов заявил об уходе из спорта осенью 2020-го после победы над американцем Джастином Гейджи, позволившей ему в третий раз защитить титул чемпиона. На счету спортсмена 29 побед в 29 поединках. Он удерживает первое место в рейтинге лучших бойцов UFC без учета весовых категорий.

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