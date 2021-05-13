Кадыров пообещал Нурмагомедову любые деньги за поединок с бойцом «Ахмата»

По словам Кадырова, Нурмагомедов — это проект UFC.
В UFC Хабиб стопроцентно порвал, а порвет ли он в «Ахмате» — это уже вопрос. Я готов выставить любой вес — его вес в «Ахмате» и любой гонорар. Если Хабиб выступит в «Ахмате», то я готов дать любые деньги и посмотреть, порвет ли он в «Ахмате» любого.
Рамзан Кадыровглава Чечни
Также Кадыров отметил, что считает очень перспективным шведского бойца смешанного стиля Хамзата Чимаева, известного как Новый Хабиб. По его словам, Чимаев может выступить в любом весе и в любой категории, и «заберет пояс».
На счету Чимаева девять побед в девяти поединках. Он сумел одержать три победы за 66 дней в UFC, установив рекорд организации.
Нурмагомедов заявил об уходе из спорта осенью 2020-го после победы над американцем Джастином Гейджи, позволившей ему в третий раз защитить титул чемпиона. На счету спортсмена 29 побед в 29 поединках. Он удерживает первое место в рейтинге лучших бойцов UFC без учета весовых категорий.