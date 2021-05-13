Кадыров пообещал Нурмагомедову любые деньги за поединок с бойцом «Ахмата»

В UFC Хабиб стопроцентно порвал, а порвет ли он в «Ахмате» — это уже вопрос. Я готов выставить любой вес — его вес в «Ахмате» и любой гонорар. Если Хабиб выступит в «Ахмате», то я готов дать любые деньги и посмотреть, порвет ли он в «Ахмате» любого.

Рамзан Кадыров глава Чечни