Стало известно имя следующего соперника Махачева в UFC
СМИ назвали имя следующего соперника российского легковеса Ислама Махачева, выступающего в UFC.
СМИ назвали имя следующего соперника российского легковеса Ислама Махачева, выступающего в UFC.
По информации ESPN MMA, Махачев вернется в октагон 17 июля и проведет трехраундовый бой с бразильцем Тиаго Мойзесом.
В марте 29-летний Махачев победил удушающим приемом в третьем раунде американца Дрю Добера, выиграв седьмой бой подряд, а в мае вошел в топ-10 бойцов легкого веса UFC.
26-летний Мойзес в феврале победил единогласным решением судей американца Александра Эрнандеса и имеет серию из трех побед.