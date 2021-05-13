Стало известно имя следующего соперника Махачева в UFC

По информации ESPN MMA, Махачев вернется в октагон 17 июля и проведет трехраундовый бой с бразильцем Тиаго Мойзесом.

В марте 29-летний Махачев победил удушающим приемом в третьем раунде американца Дрю Добера, выиграв седьмой бой подряд, а в мае вошел в топ-10 бойцов легкого веса UFC.

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