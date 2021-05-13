Текущие события
Хоккей. Европа
17:00
Россия
Финляндия
Футбол. Зарубежный
20:00
Астон Вилла
Эвертон
Футбол. Зарубежный
20:00
Вальядолид
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
21:00
Эйбар
Бетис
Хоккей. Европа
21:00
Чехия
Швеция
Футбол. Зарубежный
21:45
Кротоне
Верона
Футбол. Зарубежный
22:15
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
23:00
Гранада
Реал
Хоккей. НХЛ
04:00
Сан-Хосе Шаркс
Вегас Голден Найтс
06
Хоккей. НХЛ
04:00
Колорадо Эвеланш
Лос-Анджелес Кингз
60
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз
Миннесота Уайлд
40
Хоккей. НХЛ
14.05
Сент-Луис Блюз
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава Сенаторз
Торонто Мэйпл Ливз
ОТ
43
Все события
Фоторепортажи
12«Зенит» — чемпион!
8«Манчестер Сити» вышел в финал Лиги чемпионов
12:51 (мск), источник: Sport24

Стало известно имя следующего соперника Махачева в UFC

СМИ назвали имя следующего соперника российского легковеса Ислама Махачева, выступающего в UFC.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

По информации ESPN MMA, Махачев вернется в октагон 17 июля и проведет трехраундовый бой с бразильцем Тиаго Мойзесом.

В марте 29-летний Махачев победил удушающим приемом в третьем раунде американца Дрю Добера, выиграв седьмой бой подряд, а в мае вошел в топ-10 бойцов легкого веса UFC.

Во время загрузки произошла ошибка.

26-летний Мойзес в феврале победил единогласным решением судей американца Александра Эрнандеса и имеет серию из трех побед.

 «Ого! Просто красавица! Расцвела!» Мостовой выложил фото 21-летней дочки в купальнике — поклонники в восторге
Казанский стрелок, убивший в школе 9 человек, довел до слез жену футболиста сборной России: «Просто мразь»
Больше шансов на Европу. Победа «Локо» в Кубке — на руку ЦСКА
Гнев фанатов, ошибки «Крыльев»: как «Локо» выиграл Кубок России
Косторной надо выбрать профессию. На кого еще учатся фигуристы?
«Атлетико» — чемпион? Обыграли последнего сложного соперника
Бикини вместо коньков: российская фигуристка покорила соцсети
«Бревно». Фанаты «Валенсии» в бешенстве от игры Черышева
Капризов прервал рекордную серию. Его затмил другой россиянин
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь