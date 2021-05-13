Харитонов прокомментировал конфликт Хабиба и Рамзана Кадырова
Российский боец MMA Сергей Харитонов в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о желании главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова увидеть бой
Российский боец MMA Сергей Харитонов в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о желании главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова увидеть бой
«Рамзан Кадыров — уважаемый человек. Сделал немало для своей республики и для нашей страны. Хабиб Нурмагомедов также является важным человеком России, Дагестана. Это два человека, которые добились очень многого. Знаю, что Кадыров дарил подарки Хабибу. В любом случае слова Рамзана вовсе не провокация. Не хотелось бы, чтобы в их дружественных взаимоотношениях возникли непонятные конфликты. Соответственно эта новость не может быть причиной
Также боец считает, что бой Хабиба может действительно состояться.
«Иногда, чтобы доказать
Ранее Рамзан Кадыров вышел в прямой эфир в Instagram и назвал Хабиба проектом UFC, а также заявил, что готов предложить ему любой по размеру гонорар за поединок с бойцом из «Ахмата».
32-летний Нурмагомедов завершил карьеру после победы в октябре 2020 года над американцем Джастином Гэтжи. Он остановился на рекорде 29 побед — 0 поражений в ММА (13−0 в UFC).