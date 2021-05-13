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17:52 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Харитонов прокомментировал конфликт Хабиба и Рамзана Кадырова

Российский боец MMA Сергей Харитонов в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о желании главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова увидеть бой экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова с одним из бойцов «Ахмата».

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Источник: РИА "Новости"

«Рамзан Кадыров — уважаемый человек. Сделал немало для своей республики и для нашей страны. Хабиб Нурмагомедов также является важным человеком России, Дагестана. Это два человека, которые добились очень многого. Знаю, что Кадыров дарил подарки Хабибу. В любом случае слова Рамзана вовсе не провокация. Не хотелось бы, чтобы в их дружественных взаимоотношениях возникли непонятные конфликты. Соответственно эта новость не может быть причиной какой-то неприятной размолвки между ними», — сказал «СЭ» Харитонов.

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Также боец считает, что бой Хабиба может действительно состояться.

«Иногда, чтобы доказать что-то друг другу, нужно на что-то пойти. А почему бы и нет? Если Хабиб ушел из профессионального спорта, это не значит, что он не может больше драться. Тем более, что Рамзан Кадыров дал понять, что за бой будет большой гонорар. Поэтому Хабиб вполне может согласиться на него, пусть он даже будет неофициальный. Бойцы могут выйти в клетку на бой для того, чтобы вопросов у людей никаких не возникало. У Кадырова отличные залы и вообще возможности. Поэтому организовать поединок он может в одну секунду», — добавил Харитонов.

Ранее Рамзан Кадыров вышел в прямой эфир в Instagram и назвал Хабиба проектом UFC, а также заявил, что готов предложить ему любой по размеру гонорар за поединок с бойцом из «Ахмата».

32-летний Нурмагомедов завершил карьеру после победы в октябре 2020 года над американцем Джастином Гэтжи. Он остановился на рекорде 29 побед — 0 поражений в ММА (13−0 в UFC).

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