Исмаилов не согласился с Кадыровом после громких слов о Нурмагомедове

«Тут я, конечно же, с Рамзаном Ахматовичем не соглашусь. Хабиб — проект Абдулманапа Нурмагомедова. Проект упорства, целеустремленности, трудолюбия и дисциплины», — рассказал Исмаилов у себя в Instagram-аккаунте.