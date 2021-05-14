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16:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Исмаилов не согласился с Кадыровом после громких слов о Нурмагомедове

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Российский боец ММА Магомед Исмаилов высказался о резонансном заявлении Рамзана Кадырова.

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Напомним, что накануне глава Чечни назвал завершившего карьеру Хабиба Нурмагомедова «стопроцентным проектом UFC».

«Тут я, конечно же, с Рамзаном Ахматовичем не соглашусь. Хабиб — проект Абдулманапа Нурмагомедова. Проект упорства, целеустремленности, трудолюбия и дисциплины», — рассказал Исмаилов у себя в Instagram-аккаунте.

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Также спортсмен добавил, что в UFC Нурмагомедов поднимался «с самых низов» и что лига АСА вряд ли может заинтересовать бывшего чемпиона главного ММА-промоушена мира.

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