Исмаилов не согласился с Кадыровом после громких слов о Нурмагомедове
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Российский боец ММА Магомед Исмаилов высказался о резонансном заявлении Рамзана Кадырова.
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Российский боец ММА Магомед Исмаилов высказался о резонансном заявлении Рамзана Кадырова.
Напомним, что накануне глава Чечни назвал завершившего карьеру Хабиба Нурмагомедова «стопроцентным проектом UFC».
«Тут я, конечно же, с Рамзаном Ахматовичем не соглашусь. Хабиб — проект Абдулманапа Нурмагомедова. Проект упорства, целеустремленности, трудолюбия и дисциплины», — рассказал Исмаилов у себя в
Также спортсмен добавил, что в UFC Нурмагомедов поднимался «с самых низов» и что лига АСА вряд ли может заинтересовать бывшего чемпиона главного