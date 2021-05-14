«Ты быстро переобулся»: брат Нурмагомедова обвинил Чимаева в лицемерии
МОСКВА, 14 мая — РИА «Новости. Выступающий в UFC Абубакар Нурмагомедов вступился за двоюродного брата, непобежденного
МОСКВА, 14 мая — РИА «Новости. Выступающий в UFC Абубакар Нурмагомедов вступился за двоюродного брата, непобежденного
Накануне именитому бойцу пригрозил Хамзат Чимаев, небитый шведский боец чеченского происхождения.
«Я смотрю, ты быстро переобулся: переехав в Швецию и написав жалобу на свою же Чеченскую Республику, что тебя там ущемляют, ты получил документы на хорошую жизнь. Однако теперь, обретя славу, ты изменился: вернулся обратно, живешь в Чечне — все у тебя хорошо. Я рад за тебя. Не теряй эту зону комфорта… Еще недавно в США ты с нами за одним столом сидел, тренировался, ходил в мечеть. Ты называл нас братьями. А теперь пишешь, что
Также брат Хабиба призвал Хамзата быть поаккуратнее с высказываниями.