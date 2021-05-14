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18:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Ты быстро переобулся»: брат Нурмагомедова обвинил Чимаева в лицемерии

МОСКВА, 14 мая — РИА «Новости. Выступающий в UFC Абубакар Нурмагомедов вступился за двоюродного брата, непобежденного экс-чемпиона промоушена Хабиба Нурмагомедова.

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Накануне именитому бойцу пригрозил Хамзат Чимаев, небитый шведский боец чеченского происхождения.

«Я смотрю, ты быстро переобулся: переехав в Швецию и написав жалобу на свою же Чеченскую Республику, что тебя там ущемляют, ты получил документы на хорошую жизнь. Однако теперь, обретя славу, ты изменился: вернулся обратно, живешь в Чечне — все у тебя хорошо. Я рад за тебя. Не теряй эту зону комфорта… Еще недавно в США ты с нами за одним столом сидел, тренировался, ходил в мечеть. Ты называл нас братьями. А теперь пишешь, что кого-то порвешь», — написал Абубакар в Instagram-аккаунте.

Также брат Хабиба призвал Хамзата быть поаккуратнее с высказываниями.

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