«Ты быстро переобулся»: брат Нурмагомедова обвинил Чимаева в лицемерии

«Я смотрю, ты быстро переобулся: переехав в Швецию и написав жалобу на свою же Чеченскую Республику, что тебя там ущемляют, ты получил документы на хорошую жизнь. Однако теперь, обретя славу, ты изменился: вернулся обратно, живешь в Чечне — все у тебя хорошо. Я рад за тебя. Не теряй эту зону комфорта… Еще недавно в США ты с нами за одним столом сидел, тренировался, ходил в мечеть. Ты называл нас братьями. А теперь пишешь, что кого-то порвешь», — написал Абубакар в Instagram-аккаунте.