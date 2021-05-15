Текущие события
Хоккей. Европа
1-й период
Швеция
Финляндия
10
Футбол. Первый дивизион
13:00
Балтика
Крылья Советов
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Иртыш
Футбол. Первый дивизион
13:00
Оренбург
Динамо Бр
Футбол. Первый дивизион
13:00
СКА-Хабаровск
Алания
Футбол. Первый дивизион
13:00
Торпедо М
Шинник
Футбол. Первый дивизион
14:00
Велес
Текстильщик
Футбол. Первый дивизион
14:00
Спартак-2
Чертаново
Футбол. Зарубежный
14:30
Бернли
Лидс
Футбол. Первый дивизион
16:00
Акрон
Факел
Футбол. Первый дивизион
16:00
Краснодар-2
Волгарь
Футбол. Первый дивизион
16:00
Томь
Нижний Новгород
Футбол. Первый дивизион
16:00
Чайка
Нефтехимик
Футбол. Зарубежный
16:00
Дженоа
Аталанта
Футбол. Зарубежный
16:00
Специя
Торино
Хоккей. Европа
16:00
Чехия
Россия
Футбол. Зарубежный
16:30
Арминия
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
16:30
Аугсбург
Вердер
Футбол. Зарубежный
16:30
Байер
Унион Б
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия М
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
16:30
Герта
Кельн
Футбол. Зарубежный
16:30
Фрайбург
Бавария
Футбол. Зарубежный
16:30
Шальке-04
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
17:00
Саутгемптон
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
19:00
Ювентус
Интер
Хоккей. НХЛ
03:00
Виннипег Джетс
Торонто Мэйпл Ливз
42
Футбол. Зарубежный
21:45
Рома
Лацио
Футбол. Зарубежный
22:00
Брайтон & Хоув
Вест Хэм Юнайтед
Хоккей. НХЛ
22:30
Эдмонтон Ойлерз
Ванкувер Кэнакс
Все события
Фоторепортажи
20Гвардиола вернулся в финал ЛЧ впервые за 10 лет
14Травма Влашича, гол Чалова. ЦСКА сыграл вничью с «Уфой»
11:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Чимаев удалил посты в «Инстаграме» о Хабибе и его брате

Боец UFC Хамзат Чимаев неожиданно удалил все посты в «Инстаграме», которые касались конфликта с семьёй Нурмагомедовых.

Наверх
15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

Напомним, что сегодня, 14 мая, двоюродный брат Хабиба Абубакар Нурмагомедов обратился к Чимаеву и упрекнул его за фразу, в которой Хамзат грозился «порвать» Хабиба.

Чимаев ответил Абубакару, напомнив ему о наличии поражения в UFC и задев дагестанский народ в целом. На это двоюродный брат экс-чемпиона UFC также отреагировал, посоветовав Хамзату отвечать за себя лично, а не примешивать отношения двух соседских и «братских» народов.

Во время загрузки произошла ошибка.

После Чимаев опубликовал на своей странице провокационное фото Хабиба Нурмагомедова, намекнув, что тот решает свои проблемы «толпой», но через несколько минут удалил все посты, напоминающие о разгоревшемся конфликте.

Читайте также
 Стримерша пообещала снять откровенное видео ради победы команды!
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
СМИ: Неймара обвинили в планировании вооруженного нападения
Ради приобретения Холанда «Барселона» готова пожертвовать Месси
Экс-тренер сборной России по футболу переболел коронавирусом
«Ахмат» притормозит «Спартак»: топовые коэффициенты на РПЛ
Тренер «Фиорентины»: Кокорину нужно время на восстановление
UFC впервые за 8 лет увеличит бойцам бонусы за выступления
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь