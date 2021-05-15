Самая горячая девушка-боец похвасталась шикарными формами перед возвращением в октагон

Лоуреда показала снимки в купальнике, подчеркивающем ее шикарные формы. Кстати, в октагон американка парагвайского происхождения вернется 21 мая. В этот день она сразится против 26-летней соотечественницы Ханны Гай (2−1−0) в рамках турнира Bellаtor 259 в Анкасвилле (штат Коннектикут, США). Для последней это будет дебют в этой американской лиге. Изначально поединок планировался на 7 мая, но в итоге был перенесен на 21-е число, о причинах не уточняется.