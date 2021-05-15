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14:42 (мск), источник: Газета.Ру

Усман Нурмагомедов выложил пост в Instagram после ссоры с Чимаевым

Боец Усман Нурмагомедов, брат бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, выложил в Instagram картинку, на которой гепард наблюдает за собачьими бегами.

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«Иногда доказывать, что ты лучший, — оскорбление», — гласит подпись к изображению.

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Несколькими днями ранее во время прямого эфира в своем Instagram президент Чеченской республики Рамзан Кадыров неожиданно раскритиковал Хабиба Нурмагомедова и предложил ему провести бой со спортсменом из клуба «Ахмат». Чимаев в комментариях к эфиру пообещал «порвать» бывшего обладателя чемпионского пояса UFC.

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Абубакар Нурмагомедов, двоюродный брат Хабиба, обратился к Чимаеву и упрекнул его за эту фразу. Бойцы обменялись провокационными постами, после чего чеченский спортсмен опубликовал на своей странице провокационное фото Хабиба Нурмагомедова, намекнув, что тот решает свои проблемы «толпой». Через несколько минут после этой публикации Чимаев удалил все свои посты на эту тему.

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