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15 мая, источник: Lenta.Ru

Глава UFC увеличил бонусы бойцам после реплики Тони Фергюсона

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) согласился увеличить размер бонусов на турнире в Хьюстоне, который пройдет 15 мая. Об этом сообщает ESPN.

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Источник: AP 2021

Во время пресс-конференции, приуроченной к UFC 262, американский боец смешанного стиля (MMA) Тони Фергюсон напомнил промоутеру, что на турнире в Хьюстоне в октябре 2013-го также были увеличены бонусы. «Я помню слова Трэвиса Брауна. В Хьюстоне все крупнее. Так что, Дэйна, мы получим увеличенные бонусы на этот раз?» — обратился Фергюсон к главе промоушена.

Реплика вызвала одобрение среди собравшихся. Уайт не отреагировал на нее. «Видимо, ответ отрицательный», — отметил Фергюсон. Однако позже стало известно, что размер бонуса на турнире UFC 262 составит 75 тысяч долларов вместо стандартных 50 тысяч долларов.

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Фергюсон столкнется с Бениелом Дариушом в со-главном поединке вечера. Возглавит турнир противостояние Майкла Чэндлера и Чарльза Оливейры. Они поспорят за вакантный титул чемпиона UFC в легком весе.

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