Глава UFC увеличил бонусы бойцам после реплики Тони Фергюсона

Во время пресс-конференции, приуроченной к UFC 262, американский боец смешанного стиля (MMA) Тони Фергюсон напомнил промоутеру, что на турнире в Хьюстоне в октябре 2013-го также были увеличены бонусы. «Я помню слова Трэвиса Брауна. В Хьюстоне все крупнее. Так что, Дэйна, мы получим увеличенные бонусы на этот раз?» — обратился Фергюсон к главе промоушена.