Глава UFC увеличил бонусы бойцам после реплики Тони Фергюсона
Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) согласился увеличить размер бонусов на турнире в Хьюстоне, который пройдет 15 мая. Об этом сообщает ESPN.
Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) согласился увеличить размер бонусов на турнире в Хьюстоне, который пройдет 15 мая. Об этом сообщает ESPN.
Во время
Реплика вызвала одобрение среди собравшихся. Уайт не отреагировал на нее. «Видимо, ответ отрицательный», — отметил Фергюсон. Однако позже стало известно, что размер бонуса на турнире UFC 262 составит 75 тысяч долларов вместо стандартных 50 тысяч долларов.
Фергюсон столкнется с Бениелом Дариушом в