На замену Хабибу: Оливейра нокаутировал Чендлера и стал чемпионом UFC

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Шевченко проиграла болевым

Старшая сестра чемпионки UFC в наилегчайшем весе Валентины Шевченко, Антонина, на бой против американки Андреа Ли выходила в качестве фаворитки, но ее ждала очередная неудача.

Ли шла на серии из трех поражений и уже морально была готова к увольнению из организации. Последней каплей должно было стать поражение от уроженки Киргизии. Первый раунд получился равным, а вот во втором Шевченко попалась на удушающий прием «треугольник», из которого не могла выйти на протяжении двух минут. За восемь секунд до конца раунда Ли перешла на болевой прием «рычаг локтя», и Антонина больше не могла терпеть боль — сдалась.

UFC 262: Андреа Ли (США) vs Антонина Шевченко (Киргизия) UFC 262: Андреа Ли (США) vs Антонина Шевченко (Киргизия)

В UFC Шевченко выступает стабильно, но не очень хорошо: победы чередуются с поражениями. На данный момент она провела шесть поединков, в которых выиграла лишь три раза. Если верить этой статистике, то в следующем бою Антонина должна победить.

Фергюсон уже все!

Бывший временный чемпион в легком весе 37-летний американец Тони Фергюсон перед боем на турнире UFC 262 шел на серии из двух проигрышей. В прошлом году он уступил Джастину Гэтжи техническим нокаутом в пятом раунде и Чарльзу Оливейре единогласным решением судей. Перед схваткой с Бенейлом Дариушем он заявлял, что начинает новый путь за титулом. Он уверял, что без проблем справится с соперником как в стойке, так и в борьбе.

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На деле все получилось совершенно наоборот. Фергюсон провел самый худший бой в карьере, уступив в каждом из раундов. Дариуш переводил Тони в партер, где без каких-либо проблем контролировал его, иногда нанося удары руками. Эль-Кукуй с этим ничего поделать не смог. Как итог, третье поражение кряду. UFC, скорее всего, его не уволит, но бойцу следует задуматься о завершении карьеры. Сейчас он вылетит из топ-5 легкого веса.

UFC 262: Тони Фергюсон (США) vs Бенэил Дариуш (США) UFC 262: Тони Фергюсон (США) vs Бенэил Дариуш (США)

Оливейра — новая звезда UFC

Главный поединок турнира стал в итоге самым лучшим. За титул чемпиона UFC в легком весе сражались бразилец Чарльз Оливейра, который выступает в промоущене с 2011 года, и американец Майкл Чендлер. Он в лиге провел всего один бой, победив техническим нокаутом Дэна Хукера.

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Небольшим фаворитом противостояния считался Оливейра за счет своего уровня бразильского джиу-джитсу. Он в UFC 14 раз побеждал удушающими и болевыми приемами и прямо сейчас является самым опасным и самым хитрым грэпплером организации. Чендлер же мог рассчитывать на силу своего удара, прессинг, агрессию и бойцовский дух.

Первый раунд выдался сумасшедшим. Преимущество переходило от одного бойца к другому. Были моменты, когда Оливейра находился в убойной позиции, но в конце первого раунда Чендлер почти оформил досрочную победу. Ему удалось послать бразильца в нокдаун, а затем в партере занять доминирующую позицию. Но Оливейра дотерпел до перерыва, а на второй раунд вышел уже свеженьким, чего нельзя сказать о Чендлере. Американец отдал душу в первом раунде, а во втором пятиминутке был моментально избит. Оливейра точно пробил рукой в голову, Майкл упал в нокдаун, а затем был мастерски добит, судья вмешался и остановил поединок.

UFC 262: Чарльз Оливейра (Бразилия) vs Майкл Чендлер (США) UFC 262: Чарльз Оливейра (Бразилия) vs Майкл Чендлер (США)

Оливейра одержал девятую победу кряду и стал новым чемпионом UFC в легком весе. Но дальше его ждет испытание в виде боя против победителя пары Конор Макгрегор — Дастин Порье. Легко не будет. Да и Чендлер пообещал, что через год вновь подерется за титул. В легком весе начинается интересная движуха. Хабиб, ты еще не надумал возвращаться?

Результаты турнира UFC 262

Предварительные поединки

Кристос Гиагос победил Шона Сориано техническим сабмишеном во втором раунде

Таккер Лутц победил Кевина Агилара единогласным решением судей

Присцила Качоэйра победила Джину Мазани техническим нокаутом во втором раунде

Андреа Ли победила Антонину Шевченко сабмишеном во втором раунде

Джордан Райт победил Джейми Пиккетта техническим нокаутом в первом раунде

Ландо Ваннат победил Майка Гранди раздельным решением судей

Андре Мунис победил Роналдо Соузу техническим сабмишеном в первом раунде

Основные поединки

Эдсон Барбоза победил Шейна Бургоса нокаутом в третьем раунде

Кэтлин Чукагян победила Вивиане Араужо единогласным решением судей

Рожерио Бонторин победил Мэтта Шнелла единогласным решением судей

Бенейл Дариуш победил Тони Фергюсона единогласным решением судей

Главный бой