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13:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тайский боец ММА исполнил нокаут, как в компьютерной игре

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Прошлой ночью в Сингапуре состоялся очередной турнир по ММА в рамках промоушена One Championship.

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Организация постоянно проводит зрелищные турниры, наполненные красочными поединками с неожиданными развязками.

Украшением вечера стал бой между тайским бойцом Таванчаи и представителем Ирландии Шоном Клэнси.

Во время загрузки произошла ошибка.

Тайский кикбоксер, на счету которого более ста побед, на протяжении всего боя наносил опасные удары. В начале третье раунда он и вовсе исполнил невероятный хайкик, который пришелся точно в голову Клэнси.

Ирландец моментально свалился навзничь, а рефери сразу же остановил бой.

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