Тайский боец ММА исполнил нокаут, как в компьютерной игре
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Прошлой ночью в Сингапуре состоялся очередной турнир по ММА в рамках промоушена One Championship.
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Прошлой ночью в Сингапуре состоялся очередной турнир по ММА в рамках промоушена One Championship.
Организация постоянно проводит зрелищные турниры, наполненные красочными поединками с неожиданными развязками.
Украшением вечера стал бой между тайским бойцом Таванчаи и представителем Ирландии Шоном Клэнси.
Тайский кикбоксер, на счету которого более ста побед, на протяжении всего боя наносил опасные удары. В начале третье раунда он и вовсе исполнил невероятный хайкик, который пришелся точно в голову Клэнси.
Ирландец моментально свалился навзничь, а рефери сразу же остановил бой.