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16:13 (мск), источник: Секрет Фирмы

«Где машина, чувак?» Боец UFC бросил вызов Илону Маску

Американский боец лиги UFC Бенил Дариуш бросил вызов основателю Tesla и SpaceX Илону Маску. О поединке пока речи не идёт, но спортсмен настоятельно потребовал от миллиардера новый электромобиль.

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Дариуш сделал заявление после боя с соотечественником Тони Фергюсоном, в котором спортсмен одержал победу. В беседе с журналистами он сказал:

«Я хочу бросить вызов кое-кому. Это Илон Маск. Илон Маск, где машина моей жены, чувак?».

Как пояснил боец UFC, его жена заказала машину ещё полгода назад, но так и не дождалась электромобиля. Ранее стало известно, что покупатели обновлённых Tesla Model S и Model X столкнулись с серьёзными задержками в поставках из-за разработки для электрокаров нового программного обеспечения.

«Мы ждем ребёнка, мне нужна хорошая машина. Я должен обезопасить своего ребёнка, так что давай, Илон, я жду свою тачку», — заявил Дариуш.

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Бой с Фергюсоном стал для Дариуша 20-м в UFC, и перед рождением дочери он намерен взять отпуск. Как отреагировал на вызов Илон Маск, пока неизвестно.

Ранее миллиардер сам вызвал на бой в октагоне голливудского актёра Джонни Деппа. Претензии были связаны с актрисой Эмбер Хёрд, с которой Маск встречался после её развода с артистом. Депп утверждал, что Маск и Хёрд были в отношениях ещё до их развода, и угрожал миллиардеру увечьями.

«Если Джонни хочет подраться в клетке, просто дайте мне знать», — прокомментировал миллиардер ситуацию в интервью The New York Times.

Арина Корелина

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