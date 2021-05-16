«Где машина, чувак?» Боец UFC бросил вызов Илону Маску

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/zbovCL6Kthk?start=77" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Новость Рекламу автопилота Tesla признали вводящей в заблуждение

Дариуш сделал заявление после боя с соотечественником Тони Фергюсоном, в котором спортсмен одержал победу. В беседе с журналистами он сказал:

«Я хочу бросить вызов кое-кому. Это Илон Маск. Илон Маск, где машина моей жены, чувак?».

Как пояснил боец UFC, его жена заказала машину ещё полгода назад, но так и не дождалась электромобиля. Ранее стало известно, что покупатели обновлённых Tesla Model S и Model X столкнулись с серьёзными задержками в поставках из-за разработки для электрокаров нового программного обеспечения.

«Мы ждем ребёнка, мне нужна хорошая машина. Я должен обезопасить своего ребёнка, так что давай, Илон, я жду свою тачку», — заявил Дариуш.

Бой с Фергюсоном стал для Дариуша 20-м в UFC, и перед рождением дочери он намерен взять отпуск. Как отреагировал на вызов Илон Маск, пока неизвестно.

Ранее миллиардер сам вызвал на бой в октагоне голливудского актёра Джонни Деппа. Претензии были связаны с актрисой Эмбер Хёрд, с которой Маск встречался после её развода с артистом. Депп утверждал, что Маск и Хёрд были в отношениях ещё до их развода, и угрожал миллиардеру увечьями.

«Если Джонни хочет подраться в клетке, просто дайте мне знать», — прокомментировал миллиардер ситуацию в интервью The New York Times.