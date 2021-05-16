Бразилец чуть не оторвал руку легенде. Жакаре увели из октагона к доктору
Андре Муниз победил Роналдо Жакаре Соузу болевым приёмом на турнире UFC 262.
Андре Муниз победил Роналдо Жакаре Соузу болевым приёмом на турнире UFC 262.
Рефери сработал блестяще, но повреждения бойцу избежать не удалось. Соузу впервые победили его же оружием.
Завершился долгожданный турнир UFC 262, проходивший в Хьюстоне (штат Техас, США). В главном событии вечера Чарльз Оливейра нокаутировал Майкла Чендлера во втором раунде и вышел из октагона, уже будучи новым чемпионом UFC в лёгком весе. Многих удивило, что Оливейра выиграл именно таким образом: от Чарльза больше ожидали победы сабмишеном.
Однако без болевых и удушающих зрителей в этот вечер не оставили. В последнем бою прелимов Андре Муниз армбаром в первом раунде победил ветерана ММА Роналдо Жакаре Соузу, притом повредив ему руку.
Это противостояние можно отнести к категории боёв «молодость vs. опыт».
В стойке бойцы ожидаемо провели мало времени, обменявшись несколькими
Удерживая Соузу у сетки, Муниз запрыгнул на его спину и повалился на канвас вместе с ним. Здесь Андре совершил кувырок, чуть сполз и в итоге вышел на армбар. Боец с силой потянул руку ветерана на себя, словно пытаясь её оторвать. Жакаре давно известен своими отвагой и терпением в такие моменты, и рефери Джейкоб Монтальво сработал максимально грамотно и оперативно, не дожидаясь, когда легендарный бразилец постучит. Тем не менее беду предотвратить не удалось: рука Жакаре была серьёзно повреждена. Во время объявления результата Муниз стоял в центре октагона один, пока его оппонент в сопровождении команды спешил к врачам.
Андре Муниз сделал серьёзное заявление, выиграв досрочно у пусть уже не блиставшего в клетке, но всё же именитого соперника с победами над громкими именами в статистике. Более того, он стал первым, кто нанёс Соузе поражение сабмишеном. А вот Жакаре вполне вероятно постигнет та же участь, что и его соотечественника Андерсона Силву полгода назад. Бойцу также за 40, и очевидно, что лучше он уже не станет. Четвёртое поражение кряду наверняка повлечёт за собой увольнение Соузы, как бы в UFC ни уважали легенду.
Алла Князева