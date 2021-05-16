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15:35 (мск), источник: Чемпионат.com

Бразилец чуть не оторвал руку легенде. Жакаре увели из октагона к доктору

Андре Муниз победил Роналдо Жакаре Соузу болевым приёмом на турнире UFC 262.

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Рефери сработал блестяще, но повреждения бойцу избежать не удалось. Соузу впервые победили его же оружием.

Завершился долгожданный турнир UFC 262, проходивший в Хьюстоне (штат Техас, США). В главном событии вечера Чарльз Оливейра нокаутировал Майкла Чендлера во втором раунде и вышел из октагона, уже будучи новым чемпионом UFC в лёгком весе. Многих удивило, что Оливейра выиграл именно таким образом: от Чарльза больше ожидали победы сабмишеном.

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Однако без болевых и удушающих зрителей в этот вечер не оставили. В последнем бою прелимов Андре Муниз армбаром в первом раунде победил ветерана ММА Роналдо Жакаре Соузу, притом повредив ему руку.

Это противостояние можно отнести к категории боёв «молодость vs. опыт». Экс-чемпиону Strikeforce Жакаре уже стукнул 41 год, Муниз же ровно на 10 лет младше своего оппонента. Оба — базовые джитсеры: Муниз одержал сабмишенами 14 из 21 победы, Соуза — также 14, но из 26 побед. Подходили к поединку бойцы, находясь в абсолютно разных положениях. Муниз перед этим боем выиграл шесть раз подряд, тогда как Жакаре проиграл три последних поединка. К сожалению Соузы, его соотечественник в этот вечер добавил к его череде поражений ещё одно.

В стойке бойцы ожидаемо провели мало времени, обменявшись несколькими хай-киками и мидл-киками, которыми не нанесли друг другу значимого урона. Через минуту Жакаре прижал Муниза к сетке и в итоге, хоть и с трудом, но провёл тейкдаун и начал колотить оппонента. Однако Муниз оттолкнул Соузу и поднялся на ноги. Следующий перевод в партер был уже за Андре. Жакаре удалось освободиться, однако очень скоро его соперник повторил попытку.

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Удерживая Соузу у сетки, Муниз запрыгнул на его спину и повалился на канвас вместе с ним. Здесь Андре совершил кувырок, чуть сполз и в итоге вышел на армбар. Боец с силой потянул руку ветерана на себя, словно пытаясь её оторвать. Жакаре давно известен своими отвагой и терпением в такие моменты, и рефери Джейкоб Монтальво сработал максимально грамотно и оперативно, не дожидаясь, когда легендарный бразилец постучит. Тем не менее беду предотвратить не удалось: рука Жакаре была серьёзно повреждена. Во время объявления результата Муниз стоял в центре октагона один, пока его оппонент в сопровождении команды спешил к врачам.

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Андре Муниз сделал серьёзное заявление, выиграв досрочно у пусть уже не блиставшего в клетке, но всё же именитого соперника с победами над громкими именами в статистике. Более того, он стал первым, кто нанёс Соузе поражение сабмишеном. А вот Жакаре вполне вероятно постигнет та же участь, что и его соотечественника Андерсона Силву полгода назад. Бойцу также за 40, и очевидно, что лучше он уже не станет. Четвёртое поражение кряду наверняка повлечёт за собой увольнение Соузы, как бы в UFC ни уважали легенду.

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Алла Князева

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