Глава UFC отреагировал на очередное поражение Фергюсона
Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт отреагировал на очередное поражение американца Тони Фергюсона. Об этом сообщает MMA Junkie.
Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт отреагировал на очередное поражение американца Тони Фергюсона. Об этом сообщает MMA Junkie.
Уайт оценил выступление 37-летнего бойца смешанного стиля (MMA) в ходе
«Возможно, он до сих пор не оправился от поединка с Джастином Гейджи. А может… Время никого не щадит», — добавил он.
Ранее 16 мая Фергюсон уступил единогласным решением судей Бенеилу Дариушу. Поражение стало для американца третьим подряд. Весной 2020-го он уступил Гейджи, затем последовала неудача в поединке с Чарльзом Оливейрой. До начала серии поражений Фергюсон не проигрывал в течение восьми лет.
Фергюсон — бывший временный чемпион UFC в легком весе.