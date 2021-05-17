Илон Маск ответил на вызов бойца UFC

После победы на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) над Тони Фергюсоном Дариуш в шутку вызвал на поединок Маска. Уже в ходе пресс-конференции спортсмен разъяснил, что компания Tesla задержала доставку электрокара. Маск отреагировал на это твитом: «Скоро все будет! Извини за задержку!».