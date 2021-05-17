Илон Маск ответил на вызов бойца UFC
Основатель компаний Tesla и SpaceX миллиардер Илон Маск ответил на реплику бойца смешанного стиля (MMA) Бенеила Дариуша. Пост доступен в
Основатель компаний Tesla и SpaceX миллиардер Илон Маск ответил на реплику бойца смешанного стиля (MMA) Бенеила Дариуша. Пост доступен в
После победы на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) над Тони Фергюсоном Дариуш в шутку вызвал на поединок Маска. Уже в ходе
32-летний Дариуш добился 21-й победы в карьере при четырех поражениях. Он выступает в UFC с января 2014 года.
Для Фергюсона поражение стало третьим подряд под эгидой промоушена. Американец — бывший временный чемпион UFC в легком весе.