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13:01 (мск), источник: Lenta.Ru

Илон Маск ответил на вызов бойца UFC

Основатель компаний Tesla и SpaceX миллиардер Илон Маск ответил на реплику бойца смешанного стиля (MMA) Бенеила Дариуша. Пост доступен в Twitter-аккаунте бизнесмена.

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Источник: AP 2021

После победы на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) над Тони Фергюсоном Дариуш в шутку вызвал на поединок Маска. Уже в ходе пресс-конференции спортсмен разъяснил, что компания Tesla задержала доставку электрокара. Маск отреагировал на это твитом: «Скоро все будет! Извини за задержку!».

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32-летний Дариуш добился 21-й победы в карьере при четырех поражениях. Он выступает в UFC с января 2014 года.

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Для Фергюсона поражение стало третьим подряд под эгидой промоушена. Американец — бывший временный чемпион UFC в легком весе.

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