Российский боксер-чемпион поддержал слова Кадырова в адрес Нурмагомедова
Российский боксер, обладатель двух чемпионских титулов по версиям Всемирного боксерского совета и Международной боксерской федерации Артур Бетербиев в интервью
Российский боксер, обладатель двух чемпионских титулов по версиям Всемирного боксерского совета и Международной боксерской федерации Артур Бетербиев в интервью
Спортсмен назвал естественными заявления Кадырова о том, что Нурмагомедов мог бы подраться с
13 мая Кадыров назвал Нурмагомедова проектом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и пообещал бывшему чемпиону любой гонорар за поединок с одним из бойцов клуба «Ахмат». Он посчитал, что в чеченском промоушене ему будет сложнее одержать победу.
Нурмагомедов покинул MMA в октябре 2020-го после победы над Джастином Гейджи. Он заявил, что пообещал это матери. Спортсмен — бывший чемпион UFC в легком весе. На его счету 29 побед в 29 поединках.