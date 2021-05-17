Российский боксер-чемпион поддержал слова Кадырова в адрес Нурмагомедова

Спортсмен назвал естественными заявления Кадырова о том, что Нурмагомедов мог бы подраться с кем-то из бойцов «Ахмата», так как глава республики финансирует этот клуб и хочет развивать его. «Он сказал, что если вы хотите посмотреть, пожалуйста. И даст для этого любые деньги, если Хабиб хочет подраться с любым из клуба “Ахмат”», — добавил Бетербиев.