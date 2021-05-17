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18:19 (мск), источник: Lenta.Ru

Российский боксер-чемпион поддержал слова Кадырова в адрес Нурмагомедова

Российский боксер, обладатель двух чемпионских титулов по версиям Всемирного боксерского совета и Международной боксерской федерации Артур Бетербиев в интервью YouTube-каналу Kavkaz Press поддержал слова главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова.

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Источник: AP 2021

Спортсмен назвал естественными заявления Кадырова о том, что Нурмагомедов мог бы подраться с кем-то из бойцов «Ахмата», так как глава республики финансирует этот клуб и хочет развивать его. «Он сказал, что если вы хотите посмотреть, пожалуйста. И даст для этого любые деньги, если Хабиб хочет подраться с любым из клуба “Ахмат”», — добавил Бетербиев.

13 мая Кадыров назвал Нурмагомедова проектом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и пообещал бывшему чемпиону любой гонорар за поединок с одним из бойцов клуба «Ахмат». Он посчитал, что в чеченском промоушене ему будет сложнее одержать победу.

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Нурмагомедов покинул MMA в октябре 2020-го после победы над Джастином Гейджи. Он заявил, что пообещал это матери. Спортсмен — бывший чемпион UFC в легком весе. На его счету 29 побед в 29 поединках.

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