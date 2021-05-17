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19:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Кадыров объяснил свое высказывание о Нурмагомедове

ГРОЗНЫЙ, 17 мая — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не считает оскорбительным слово «проект», которое он употребил в отношении экс-бойца ММА Хабиба Нурмагомедова, и призвал не политизировать эту тему.

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Источник: Спорт РИА Новости

Ранее Кадыров заявил, что считает Нурмагомедова проектом американской спортивной организации UFC и готов заплатить ему любой гонорар, чтобы тот проверил свои силы в поединке с бойцом из чеченского «Ахмата». Высказывание главы Чечни вызвало противоречивую реакцию в СМИ и соцсетях.

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«Проект — это не оскорбительное слово, это значит организация нашла человека, который полезен, который будет интересен для болельщиков… Мы на связи с Хабибом, братьями, со всеми, они ничего не говорят, а вы ерунду несете… Я говорю — да, он лучший в организации UFC, он это доказал всему миру, но проект есть проект, они друг друга нашли: он нашел эту организацию, а организация нашла его», — сказал Кадыров в прямом эфире в соцсети Instagram.

Он призвал не писать оскорбительные высказывания в соцсетях «ради хайпа», и отметил, что «спорт не связан с политикой и национальностью».

Кадыров подчеркнул, что «Хабиб сделал свое дело и ушел, создал свою организацию, лигу, у него свои бойцы, он занимается бизнесом». «Я просто к слову сказал, если придет в нашу лигу, и нашей лиге будет реклама, посмотрим, если будет 30:1 — еще лучше может 29:1… Какая разница? Если болеете, надо болеть по-мужски, не оскорбляя друг друга», — добавил глава Чечни.

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Нурмагомедов завоевал чемпионский титул UFC в легком весе в 2018 году, а завершил карьеру в 2020 году. Всего в послужном списке 32-летнего уроженца Дагестана 29 побед в 29 поединках. СМИ сообщали, что за последний бой против американца Джастина Гэтжи Нурмагомедов заработал более 3 миллионов долларов.

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