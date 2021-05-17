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19:36 (мск), источник: Sport24

«Дэйна, как там ситуация с моим поясом?»: Петр Ян обратился к главе UFC Уайту

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян опубликовал в инстаграме видео, на котором заснята тренировочная работа российского бойца.

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Ян также обратился к президенту UFC Дэйне Уайту с вопросом о реванше с американцем Алджамейном Стерлингом.

«Стерлядь там напуган, пытается избежать нас! Дэйна, как там ситуация с моим поясом?» — написал Ян.

Ян уступил чемпионский титул Стерлингу в поединке, состоявшемся 8 марта. Россиянин был дисквалифицирован за нанесение запрещенного удара коленом.

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