«Деньги имеют свойство кончаться»: Емельяненко предрек камбэк Хабиба

Почти семь месяцев прошло с момента, как Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры. Чемпионский пояс легкого дивизиона UFC, который дагестанский Орел удерживал на протяжении 2,5 лет, уже нашел своего нового хозяина в лице ветерана MMA Чарльза Оливейры, а разговоры о российском бойце все равно не утихают. Свою руку к этому приложил президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров, который недавно назвал Нурмагомедова «проектом» Даны Уайта и его промоушена. В прямом эфире своего Instagram чиновник утверждал, что доминирование Хабиба в Абсолютном бойцовском чемпионате было связано именно с политикой промоушена, который зарабатывал деньги на победах спортсмена, не имевшего достойного соперника, и что в бойцовском клубе Кадырова «Ахмат» Нурмагомедов точно не имел бы такого преимущества.

Эти высказывания вызвали настолько неоднозначную и громкую реакцию в сообществе MMA, что пришлось объясняться и чеченскому министерству по национальной политике, внешним связям, печати и информации, и самому Рамзану Кадырову, который уточнил, что понятие «проект» не является оскорбительным.

«Организация нашла человека, который полезен, который будет интересен для болельщиков. Он лучший в организации UFC, он доказал это всему миру, но проект есть проект, они друг друга нашли: он нашел эту организацию, а организация нашла его», — сказал Кадыров накануне.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/tv/CO4kodhlnZU/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/tv/CO4kodhlnZU/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/tv/CO4kodhlnZU/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от АЛЛАХIУ АКБАР (@ahmed_95kra)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Свою лепту в эту историю решил внести и Александр Емельяненко, который хоть и выходил в последний раз в октагон еще прошлым летом, когда его откровенно избил Магомед Исмаилов, но с единоборствами в свои 39 лет еще не закончил. Комментируя слова Кадырова, младший брат прославленного Федора Емельяненко занял сторону главы Чечни, что неудивительно, ведь с политиком боец находится в хороших, приятельских отношениях. Выйдя в 2016 году на свободу после отбывания в колонии общего режима наказания за изнасилование девушки, Емельяненко-младший в скором времени объявился именно в Грозном, где его в «Ахмате» приютил Кадыров.

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По мнению бойца, за всю свою карьеру Хабиб Нурмагомедов встретился в октагоне лишь с одним соперником высокого уровня — Конором Макгрегором. Тем самым эпатажным ирландцем, которому россиянин на турнире UFC 229 в октябре 2018 года не оставил ни шанса и заставил того сдаться после классного болевого приема.

В словах Кадырова о том, что Хабиб — проект UFC, есть истина. Хабиб всегда дрался не со сложными бойцами, а с легкими. Таких выбирал себе. У него был один сложный соперник: Конор Макгрегор. Да и тот чуть переоценил себя. А остальные бойцы вообще неизвестные. С кем он дрался, где? Об этом никто не знает. Знают про 29−0, а кого побеждал эти 29 раз — неизвестно. Александр Емельяненко боец MMA

Помимо этого, уроженец Старого Оскола раскритиковал Орла за решение попрощаться со спортом в таком возрасте. На момент боя с Джастином Гэтжи, которого Нурмагомедов придушил и защитил чемпионский пояс, Хабибу исполнилось 32 года. По мнению Емельяненко, дагестанец покинул октагон слишком рано. Впрочем, он также не исключил возвращения Хабиба в большой спорт, аргументировав это финансовой мотивацией, хотя сам Нурмагомедов неоднократно опровергал любые слухи о своем камбэке. Даже уговоры Даны Уайта с предложением получить миллионы долларов за 30-й бой в карьере не сработали.

Мне кажется, он вернется. И деньги имеют свойство кончаться, и родственников у него много, и предложения заманчивые поступают. Форму набрать не очень сложно и долго, особенно если есть опыт и запас прочности. Александр Емельяненко боец MMA

«Зачем он дрался? Чтобы получить тарелку и уйти с ринга? Нет, чтобы отстаивать ее. Хабиб молодой. Он точно начинал заниматься по нашим с братом видео. Куда Нурмагомедов сейчас уходит, если мы еще деремся? Я себя молодым считаю в тяжелом весе, а он куда спешит завершать карьеру? Рановато. Надо еще потерпеть, подраться, молодежь в спортзал притащить. На него миллионы смотрят. Они хотят, чтобы он дальше выступал, представлял республику и побеждал», — добавил Емельяненко.

В продолжение разговора о возможном возвращении Хабиба в октагон, он также упомянул имя другого бойца UFC, который уже успел пошуметь на теме, спровоцированной Кадыровым, — Хамзата Чимаева. Швед чеченского происхождения пообещал «порвать» Нурмагомедова в очной схватке, а затем вступил в словесную перепалку с его двоюродным братом Абубакаром в социальных сетях, которая завершилась последующим удалением гневных и провокационных публикаций.

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«Пусть подерутся в рамках UFC. Правда, Хабиб может не пойти на бой ввиду боязни проиграть. Вроде ушел чемпионом. Его удерживает от возвращения тот факт, что он может испортить свою идеальную статистику. У него есть такой страх. Но если встанет финансовый вопрос, Хабиб будет выходить уже не за пояс, а за деньги», — отметил Емельяненко, подчеркнув, что Чимаев в схватке с Хабибом может одержать победу, если тот «попадет точно в бороду и нокаутирует» Орла.

Пока же самым примечательным во всей этой истории остается молчание самого Нурмагомедова, который свободное время посвящает тренировкам.