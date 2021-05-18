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19:11 (мск), источник: Чемпионат.com

Абубакар Нурмагомедов удалил все посты о Хамзате Чимаеве

Боец UFC Абубакар Нурмагомедов, двоюродный брат экс-чемпиона лиги Хабиба Нурмагомедова, удалил на своей странице в «Инстаграме» все посты, которые касались его конфликта с Хамзатом Чимаевым.

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Источник: Reuters

При этом после он разместил фото, которое сопровождало его сообщение с обращением к Чимаеву.

«Мне эта фотография по-любому нравится», — написал боец.

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Напомним, несколько дней назад Абубакар на своей странице в социальной сети раскритиковал Хамзата Чимаева за то, что тот заявил, что может «порвать» Хабиба. Чимаев ему ответил, при этом задев народ Дагестана.

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Абубакар ответил и на это сообщение, тогда Хамзат в следующем посте решил зацепить и Хабиба, но очень скоро удалил все сообщения.

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