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21:39 (мск), источник: Lenta.Ru

Александр Емельяненко предложил тренировать Дзюбу в MMA

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко поделился мнением об интересе футболиста «Зенита» к единоборствам. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

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39-летний тяжеловес признался, что слышал о желании Дзюбы попробовать свои силы в MMA. «Хотел бы ему помочь в тренировках. Но драться с ним не буду. Не поднимется рука на капитана сборной страны», — заявил Емельяненко.

Ранее Дзюба заявил о желании попробовать себя в различных видах спорта. В частности, форвард сборной страны допустил, что в другой жизни мог бы стать атлетом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Во время загрузки произошла ошибка.

В 2018 году Дзюба встретился с тяжеловесом UFC Александром Волковым. Спортсмены провели совместную тренировку по MMA.

Дзюба — нападающий «Зенита» и сборной России.

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