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11:49 (мск), источник: Sport24

Деррик Льюис расправился с преступником, пытавшимся взломать машину бойца UFC

Тяжеловес UFC Деррик Льюис предотвратил угон своего автомобиля. 36-летний Черный Зверь не позволил преступнику взломать дверь машины, применив физическую силу.

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Источник: AP 2021

Льюис опубликовал в инстаграме видео, на котором полицейские садят в машину злоумышленника с перевязанной головой. На авто бойца при этом видны следы попытки взлома.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Мудак выбрал правильную/неправильную машину для взлома. С ним все хорошо», — написал Льюис, заверив подписчиков, что не покалечил правонарушителя.

При этом Льюис также опубликовал в сторис фото своего кулака и сопроводил его надписью «Удовлетворение. С ним все хорошо».

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