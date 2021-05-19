Деррик Льюис расправился с преступником, пытавшимся взломать машину бойца UFC
Тяжеловес UFC Деррик Льюис предотвратил угон своего автомобиля. 36-летний Черный Зверь не позволил преступнику взломать дверь машины, применив физическую силу.
Тяжеловес UFC Деррик Льюис предотвратил угон своего автомобиля. 36-летний Черный Зверь не позволил преступнику взломать дверь машины, применив физическую силу.
Льюис опубликовал в инстаграме видео, на котором полицейские садят в машину злоумышленника с перевязанной головой. На авто бойца при этом видны следы попытки взлома.
«Мудак выбрал правильную/неправильную машину для взлома. С ним все хорошо», — написал Льюис, заверив подписчиков, что не покалечил правонарушителя.
При этом Льюис также опубликовал в сторис фото своего кулака и сопроводил его надписью «Удовлетворение. С ним все хорошо».