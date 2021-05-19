Нурмагомедова посчитали достойным роли главы Дагестана

По мнению парламентария, Нурмагомедов мог бы возглавить Дагестан, а в вопросах культуры спортсмен недостаточно компетентен.

Журова также напомнила о реакции Нурмагомедова на творчество отдельных исполнителей. В 2018-м спортсмен, известный по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), одобрил отмену концерта Егора Крида в Дагестане. До этого он раскритиковал рэп-концерт в столице республики.