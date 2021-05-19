Магомед Исмаилов иронично ответил на упреки Рамзана Кадырова
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Известный российский боец ММА Магомед Исмаилов с юмором отреагировал на критику от главы Чечни Рамзана Кадырова.
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Известный российский боец ММА Магомед Исмаилов с юмором отреагировал на критику от главы Чечни Рамзана Кадырова.
Незадолго до этого политик назвал спортсмена «проектом лиги АСА» и обвинил в том, что Исмаилов «плачет
В ответ боец выложил у себя в
«Хочу обратиться ко всем братьям дагестанцам и чеченцам: сейчас тот самый момент, когда нужно найти друг для друга оправдание и двигаться дальше!» — подписал пост атлет.
В своем последнем поединке, который состоялся летом 2020 года, Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко и вплотную приблизился к реваншу с Владимиром Минеевым.