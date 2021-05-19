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17:48 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Магомед Исмаилов иронично ответил на упреки Рамзана Кадырова

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Известный российский боец ММА Магомед Исмаилов с юмором отреагировал на критику от главы Чечни Рамзана Кадырова.

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Источник: Спорт РИА Новости

Незадолго до этого политик назвал спортсмена «проектом лиги АСА» и обвинил в том, что Исмаилов «плачет из-за денег».

В ответ боец выложил у себя в Instagram-аккаунте шуточный пятиминутный видеоролик, в котором подтвердил слова Кадырова, что является проектом АСА, однако заметил, что он отдавал всего себя промоушену и никогда не выносил разногласия на публику.

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«Хочу обратиться ко всем братьям дагестанцам и чеченцам: сейчас тот самый момент, когда нужно найти друг для друга оправдание и двигаться дальше!» — подписал пост атлет.

В своем последнем поединке, который состоялся летом 2020 года, Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко и вплотную приблизился к реваншу с Владимиром Минеевым.

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