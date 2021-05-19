Губерниев осудил предложение назначить Нурмагомедова главой Дагестана

Журналист назвал предложение популизмом и посчитал, что оно отвлекает аудиторию от реальной спортивной повестки. «Хорошо, что Баста не предложил Хабибу стать министром внутренних дел. Не за этим нужно следить», — посчитал Губерниев, добавив, что с уважением относится к обоим.