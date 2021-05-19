Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ньюкасл Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Тоттенхэм Хотспур
Астон Вилла
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Эвертон
Вулверхэмптон Уондерерс
00
Футбол. Зарубежный
21:00
Кристал Пэлас
Арсенал
Футбол. Зарубежный
22:15
Бернли
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
22:15
Вест Бромвич Альбион
Вест Хэм Юнайтед
Хоккей. НХЛ
22:30
Калгари Флэймз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
20.05
Бостон Брюинз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
20.05
Каролина Харрикейнз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
20.05
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
20.05
Колорадо Эвеланш
Сент-Луис Блюз
Все события
Фоторепортажи
14Европейские чемпионы сезона-2020/21
26Сборная России на чемпионате мира-2021
19:54 (мск), источник: Lenta.Ru

Губерниев осудил предложение назначить Нурмагомедова главой Дагестана

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев осудил предложение назначить российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова главой республики Дагестан. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Журналист назвал предложение популизмом и посчитал, что оно отвлекает аудиторию от реальной спортивной повестки. «Хорошо, что Баста не предложил Хабибу стать министром внутренних дел. Не за этим нужно следить», — посчитал Губерниев, добавив, что с уважением относится к обоим.

Ранее 19 мая Баста предрек отечественному бойцу роль министра культуры республики. С ним не согласилась олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова. По мнению парламентария, Нурмагомедов мог бы возглавить Дагестан, а в вопросах культуры спортсмен недостаточно компетентен.

Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе. На его счету 29 побед в 29 поединках. Осенью 2020-го он завершил выступления.

 Туктамышева снялась для Maxim в прозрачном белье
История фигуристки, которая выиграла Олимпиаду, снялась для Playboy и отказала Трампу
Для сборной скоро освободится супервратарь. Нужен ли он на ЧМ?
Магомед Исмаилов иронично ответил на упреки Рамзана Кадырова
Защитник сборной Норвегии покинул «Ростов»
Чемпион мира по футболу объявил о завершении карьеры
В «Рубине» рассказали о переговорах по трансферу Кварацхелии
Нападающий «Спартака» вызван в Олимпийскую сборную Аргентины
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь