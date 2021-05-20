Макгрегор вылетел из рейтинга UFC вне зависимости от весовой категории
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор вылетел из списка 15 лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор вылетел из списка 15 лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.
В прошлой версии рейтинга Макгрегор занимал 15-е место в рейтинге P4P, но после того, как Чарльз Оливейра нокаутировал Майкла Чендлера в бою за чемпионский пояс UFC в легком весе, бразилец ворвался в список лучших, заняв 11-ю позицию.
На 15-ю строчку в итоге опустился чемпион промоушена в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг, который и вытеснил из рейтинга Макгрегора.
Лидирует в рейтинге P4P Джон Джонс.