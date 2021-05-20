Макгрегор вылетел из рейтинга UFC вне зависимости от весовой категории

В прошлой версии рейтинга Макгрегор занимал 15-е место в рейтинге P4P, но после того, как Чарльз Оливейра нокаутировал Майкла Чендлера в бою за чемпионский пояс UFC в легком весе, бразилец ворвался в список лучших, заняв 11-ю позицию.