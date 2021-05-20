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11Оливейра — новый чемпион UFC в легком весе
14Европейские чемпионы сезона-2020/21
00:06 (мск), источник: Sport24

Макгрегор вылетел из рейтинга UFC вне зависимости от весовой категории

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор вылетел из списка 15 лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.

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фотографии

В прошлой версии рейтинга Макгрегор занимал 15-е место в рейтинге P4P, но после того, как Чарльз Оливейра нокаутировал Майкла Чендлера в бою за чемпионский пояс UFC в легком весе, бразилец ворвался в список лучших, заняв 11-ю позицию.

На 15-ю строчку в итоге опустился чемпион промоушена в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг, который и вытеснил из рейтинга Макгрегора.

Лидирует в рейтинге P4P Джон Джонс.

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