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09:11 (мск), источник: Lenta.Ru

Александр Емельяненко заговорил о реванше с Исмаиловым

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко рассказал о планах провести матч-реванш против соотечественника Магомеда Исмаилова. Об этом сообщает «ВсеПроСпорт».

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Источник: РИА "Новости"

39-летний Емельяненко заявил, что готов подраться с Исмаиловым через несколько поединков. Он пообещал порвать соперника. Однако, тяжеловес намекнул, что его не устраивает манера Имаилова переводить схватку в борьбу.

«Это возню надо искоренять, это не то, что нравится людям», — заявил он. Емельяненко напомнил о своей идее представить новый вид MMA, где каждому компоненту спорта выделен отдельный раунд. «Или можно отказаться от временных ограничений, чтобы все видели как они [борцы] умирают», — заключил он.

Во время загрузки произошла ошибка.

Первый поединок состоялся в июле 2020-го. Несмотря на разницу в весе Исмаилов сумел нокаутировать тяжеловеса.

Емельяненко известен по выступлениям в Pride, RCC, ACA.

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