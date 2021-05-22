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19:01 (мск), источник: ТАСС

Шлеменко: Пик популярности ММА в России еще не пройден

СИРИУС /Федеральная территория/, 22 мая. /ТАСС/. Пик интереса к смешанным единоборствам (ММА) в России еще не пройден и ожидается не скоро, несмотря на то, что популярность этого вида спорта растет с каждым годом. Такое мнение высказал на марафоне «Новые знания» в субботу бывший чемпион Bellator россиянин Александр Шлеменко.

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Источник: РИА "Новости"

«Интерес растет, и с каждым годом он все больше и больше. Но я считаю, что пик интереса еще далеко впереди, в России он еще не пройден», — сказал Шлеменко.

По его словам, все больше спортсменов из других видов единоборств уходят в ММА, так как это дает им возможность заработать. «Ведь не все спортсмены имеют возможность выступать на Олимпийских играх, много неолимпийских видов спорта. И не у всех есть та поддержка», — пояснил он.

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Марафон «Новое знание» проходит с 20 по 22 мая в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Каждый город представляет одно из направлений просветительской деятельности: история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии. В программе мероприятия запланировано более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов.

Все мероприятия сопровождаются интернет-трансляцией на сайте marathon.znanierussia.ru с возможностью каждому желающему из любой точки мира подключиться, чтобы получить новые знания.

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