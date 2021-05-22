Шлеменко: Пик популярности ММА в России еще не пройден

«Интерес растет, и с каждым годом он все больше и больше. Но я считаю, что пик интереса еще далеко впереди, в России он еще не пройден», — сказал Шлеменко.

По его словам, все больше спортсменов из других видов единоборств уходят в ММА, так как это дает им возможность заработать. «Ведь не все спортсмены имеют возможность выступать на Олимпийских играх, много неолимпийских видов спорта. И не у всех есть та поддержка», — пояснил он.

<iframe width="850" height="415" src="//ok.ru/videoembed/3232151374522?brandsafety=&autoplay=1&silent=1" frameborder="0" allow="autoplay" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Марафон «Новое знание» проходит с 20 по 22 мая в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Каждый город представляет одно из направлений просветительской деятельности: история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии. В программе мероприятия запланировано более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов.