Дамир сдержал слово. Дерзкого бразильца российский казах разобрал на составные части
Хотя фанаты, вероятно, ожидали более жёсткой мести от Исмагулова.
Хотя фанаты, вероятно, ожидали более жёсткой мести от Исмагулова.
Этого боя поклонники Дамира из России и Казахстана ожидали с особым интересом. Исмагулов пропустил почти два года, залечивая травмы. А когда получил соперника, столкнулся с неожиданной глупостью с его стороны. Бразилец опубликовал в «Инстаграме» провокационное видео, которое оскорбило не только нашего бойца, но и многих казахстанцев. Понятно, что Дамир пообещал жёсткую расправу над хамом.
Первый раунд начался для Исмагулова обескураживающе. Россиянин казахстанского происхождения пропустил два удара в голову, ещё один вдогонку и вынужден был спасаться у сетки. Там бразилец попытался захлопнуть на его шее гильотину, но не справился с задачей. Через минуту уже Исмагулов находился в доминирующем положении и от души грузил оппонента ударами по корпусу. Всего наш боец нанёс 57 ударов, 17 из которых были признаны акцентированными.
Большую часть второго раунда бойцы провели в стойке, где Дамир уверенно набирал очки за счёт своих антропометрических данных. У нашего бойца элементарно больше размах рук. События Исмагулов не форсировал, искал возможность нанести ключевой удар или перевести соперника в партер. Получилось и то, и другой. На третьей минуте зашла мощнейшая двойка навстречу, после которой бразилец рухнул на канвас, но сумел подняться.
Однако же заканчивал Алвес
Два года простоя и обилие перенесённых травм сказались на кардио россиянина. В концовке речь шла не о наказании дерзкого бразильца за необдуманную выходку, а о том, чтобы просто забрать поединок. К тому же, судьи на последней минуте зафиксировали нокдаун у Исмагулова. Но это уже никак не могло повлиять на решение судейской коллегии. Два раунда из трёх были отданы Дамиру, как и победа единогласным решением.
Дамир вышел на третье место в дивизионе по количеству побед подряд, у него их сейчас четыре. А бразилец пусть продолжает постить провокационные ролики, с такими скилами долго он в UFC не протянет. Прихлопнуть беззащитное животное совсем не то, чтобы одолеть подготовленного бойца. Расплата не получилась жёсткой, но слово своё Исмагулов сдержал. Он обещал разобрать соперника, он его разобрал.
Игорь Брагин