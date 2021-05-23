Боец UFC нокаутировал соперника одним ударом и попросил у Дэйны Уайта бонус
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. В рамках предварительного карда UFC Вегас 27 Бруну Силва уверенно одолел Виктора Родригеса.
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. В рамках предварительного карда UFC Вегас 27 Бруну Силва уверенно одолел Виктора Родригеса.
Схватка завершилась нокаутом на первой же минуте: бразилец снес оппонента прямым ударом с правой, а затем добил упавшего оппонента на канвасе.
Отметим, что после боя Силва показал в камеру плакат с надписью «75К Dana», таким образом попросив у главы промоушена Дэйны Уайта бонус за «Выступление вечера».