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01:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Боец UFC нокаутировал соперника одним ударом и попросил у Дэйны Уайта бонус

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. В рамках предварительного карда UFC Вегас 27 Бруну Силва уверенно одолел Виктора Родригеса.

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Схватка завершилась нокаутом на первой же минуте: бразилец снес оппонента прямым ударом с правой, а затем добил упавшего оппонента на канвасе.

Отметим, что после боя Силва показал в камеру плакат с надписью «75К Dana», таким образом попросив у главы промоушена Дэйны Уайта бонус за «Выступление вечера».

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