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08:29 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Хабиб отклонил предложение в 100 миллионов долларов за бой с Мейвезером

Али Абдель-Азиз, менеджер российского экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал, что боец отказался от боя с боксером Флойдом Мейвейзером за 100 миллионов долларов.

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Источник: Reuters

«Хабибу предложили 100 миллионов долларов после того, как он ушел из UFC, за драку с Флойдом Мэйвезером. 100 миллионов долларов. Вы можете спросить Флойда, можете спросить любого, но Хабиб сказал: “Нет, я ушел. Я сказал маме, что завершил карьеру, и я сдержу слово перед ней. Если моя мать скажет мне снова драться, возможно, я и сделаю это, но прямо сейчас она этого не говорила”. Он происходит из мусульманской культуры, мы очень уважаем своих матерей, мы не можем попасть на небеса без разрешения матери», — приводит слова Абдель-Азиза Sportskeeda.

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Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи и третьей защиты титула чемпиона в легком весе. Всего россиянин провел 29 боев и одержал в них 29 побед.

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