Хабиб отклонил предложение в 100 миллионов долларов за бой с Мейвезером

«Хабибу предложили 100 миллионов долларов после того, как он ушел из UFC, за драку с Флойдом Мэйвезером. 100 миллионов долларов. Вы можете спросить Флойда, можете спросить любого, но Хабиб сказал: “Нет, я ушел. Я сказал маме, что завершил карьеру, и я сдержу слово перед ней. Если моя мать скажет мне снова драться, возможно, я и сделаю это, но прямо сейчас она этого не говорила”. Он происходит из мусульманской культуры, мы очень уважаем своих матерей, мы не можем попасть на небеса без разрешения матери», — приводит слова Абдель-Азиза Sportskeeda.