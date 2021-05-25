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09:04 (мск), источник: Lenta.Ru

Девушка-боец Bellator показала ягодицы и столкнулась с критикой фанатов

Девушка-боец смешанного стиля (MMA) Валери Лореда снова опубликовала откровенное фото.

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Американка предстала в откровенном купальнике и показала ягодицы на одном из снимков. На руке Лореды можно также увидеть гипс — она получила травму руки в поединке под эгидой Bellator. Американская спортсменка сделала публикацию после своего первого поражения в карьере в бою с Ханной Гай.

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Очередная публикация откровенного снимка на фоне поражения вызвала критику фанатов. Лореде неоднократно посоветовали сосредоточиться на тренировках. В частности, они обращали внимание на проблемы спортсменки в борьбе в партере.

«Может больше внимания уделять боям, а не карьере модели?» — написал datguyray122. «Твой максимум — OnlyFans. MMA в твоем случае — это слишком. Тебе не хватает выносливости и навыков в партере», — написал thefourth_hairo.

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На счету Лореды три победы при единственном поражении.

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