Новый чемпион UFC Оливейра высказался о Нурмагомедове

«Он говорил, что побил всех в дивизионе, хотя не дрался со мной. Но он побил каждого из тех, с кем встречался в октагоне. И поэтому достоин огромного уважения. Но я — новый чемпион. И каким бы крутым ни было то, что творил Хабиб в дивизионе, его эра кончилась», — убежден бразилец.