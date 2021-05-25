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20:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Чемпион UFC спародировал Сталлоне

Польский боец смешанного стиля (MMA) Ян Блахович спародировал актера Сильвестра Сталлоне в фильме «Рокки 4» перед очередным поединком. Ролик доступен в Twitter-аккаунте тяжеловеса.

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Блахович воспроизвел отрывок из четвертой части франшизы, посвященной боксеру Рокки Бальбоа. В оригинальном фильме герой Сталлоне выкрикивает имя своего оппонента — советского тяжеловеса Ивана Драго. Блахович прокричал имя Гловера Тейшеры — с бразильцем ему предстоит встретиться на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Во время загрузки произошла ошибка.

Блахович — действующий чемпион UFC в полутяжелом весе. 6 марта 38-летний поляк защитил титул в поединке с Исраэлом Адесаньей.

В марте другой боец MMA Бен Аскрен выпустил похожий ролик, где спародировал Рокки Бальбоа. Американец провел тренировку в стиле известного персонажа перед боксерским поединком с блогером Джейком Полом.

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