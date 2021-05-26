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12:57 (мск), источник: Смотрим

Конор Макгрегор зарабатывает больше всех в мировом спорте

Известный ирландский мастер смешанных единоборств Конор Магрегор стал лидером рейтинга самых зарабатывающих спортсменов в мире. Его годовой доход составил 208 млн долларов, он обошел в списке двух футболистов — Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

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Очередной финансовый рейтинг по итогам минувшего года составило влиятельное издание Sportico. The Business of Sports. Главную часть поступлений на счета Макгрегора составили деньги от продаж бренда виски его имени — 170 млн долларов. На спорте он заработал всего 28 миллионов за бой с Дастином Порье.

Следует отметить, что всего сотня самых богатых спортсменов заработала за год 4,2 млрд долларов. Второе место в классификации Sportico у форварда футбольной сборной Аргентины и испанской «Барселоны» Лионеля Месси (126 млн долларов), третье — у нападающего сборной Португалии и итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду (120 млн).

Лидерами в своих видах спорта стали игрок в американский футбол Дак Прескотт (108,4 млн долларов и общее 4-е место), американский баскетболист ЛеБрон Джеймс (101,8 млн и 5-е), швейцарский теннисист Роджер Федерер (84 млн и 7-е), британский автогонщик Льюис Хэмилтон (64 млн и 11-е), мексиканский боксер Луис Альварес (63 млн и 12-е) и гольфист из США Тайгер Вудс (62,2 млн и 13-е).

В Топ-100 самых зарабатывающих спортсменов мира 32 игрока в американский футбол, 31 баскетболист, 16 футболистов, 6 теннисистов, 5 гольфистов, 4 бейсболиста, 3 автогонщика и по одному представителю крикета, бокса и ММА.

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