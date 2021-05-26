Конор Макгрегор зарабатывает больше всех в мировом спорте

Очередной финансовый рейтинг по итогам минувшего года составило влиятельное издание Sportico. The Business of Sports. Главную часть поступлений на счета Макгрегора составили деньги от продаж бренда виски его имени — 170 млн долларов. На спорте он заработал всего 28 миллионов за бой с Дастином Порье.
Следует отметить, что всего сотня самых богатых спортсменов заработала за год 4,2 млрд долларов. Второе место в классификации Sportico у форварда футбольной сборной Аргентины и испанской «Барселоны» Лионеля Месси (126 млн долларов), третье — у нападающего сборной Португалии и итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду (120 млн).
Лидерами в своих видах спорта стали игрок в американский футбол Дак Прескотт (108,4 млн долларов и общее 4-е место), американский баскетболист ЛеБрон Джеймс (101,8 млн и 5-е), швейцарский теннисист Роджер Федерер (84 млн и 7-е), британский автогонщик Льюис Хэмилтон (64 млн и 11-е), мексиканский боксер Луис Альварес (63 млн и 12-е) и гольфист из США Тайгер Вудс (62,2 млн и 13-е).
В Топ-100 самых зарабатывающих спортсменов мира 32 игрока в американский футбол, 31 баскетболист, 16 футболистов, 6 теннисистов, 5 гольфистов, 4 бейсболиста, 3 автогонщика и по одному представителю крикета, бокса и ММА.