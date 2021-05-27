«Исхудал и постарел». Пользователи оценили свежее фото Фёдора Емельяненко

Фёдор Емельяненко не появлялся в октагоне с декабря 2019 года, после того как нокаутировал американца Куинтона Джексона. Всего на счету российского спортсмена 46 боёв в MMA, в которых он одержал 39 побед и потерпел шесть поражений, ещё один поединок признали несостоявшимся.