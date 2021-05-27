«Исхудал и постарел». Пользователи оценили свежее фото Фёдора Емельяненко
Легендарный российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко, выступающий в
Легендарный российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко, выступающий в
Вот что написали подписчики в комментариях:
«Фёдор исхудал».
«Лучший на все времена».
«Фёдор постарел!».
«Фёдор достоин уважения. Многие, смотря на него, стали заниматься спортом, побросали вредные привычки. Дай бог здоровья и долгих лет жизни тебе, брат».
Фёдор Емельяненко не появлялся в октагоне с декабря 2019 года, после того как нокаутировал американца Куинтона Джексона. Всего на счету российского спортсмена 46 боёв в MMA, в которых он одержал 39 побед и потерпел шесть поражений, ещё один поединок признали несостоявшимся.