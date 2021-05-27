Глава UFC оценил шансы Макгрегора на получение титульного боя

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Уайт отметил, что не уверен, что победитель поединка между Макгрегором и Дастином Порье автоматически получит право на титульный бой. «Сначала надо увидеть их в деле, а потом посмотрим», — подчеркнул промоутер.

Новым чемпионом UFC в легком весе стал бразилец Чарльз Оливейра. В поединке за вакантный пояс, который ранее принадлежал россиянину Хабибу Нурмагомедову, он одолел американца Майкла Чэндлера.

<iframe width="850" height="415" src="//ok.ru/videoembed/3246236240570?brandsafety=&autoplay=1&silent=1" frameborder="0" allow="autoplay" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Третий поединок Порье и Макгрегора возглавит турнир UFC 11 июля. Их второй бой состоялся в январе и принес UFC 1,6 миллиона проданных платных трансляций.