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21:07 (мск), источник: Lenta.Ru

Глава UFC оценил шансы Макгрегора на получение титульного боя

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт оценил шансы ирландца Конора Макгрегора на получение титульного поединка. Об этом сообщает Bleacher Report.

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Уайт отметил, что не уверен, что победитель поединка между Макгрегором и Дастином Порье автоматически получит право на титульный бой. «Сначала надо увидеть их в деле, а потом посмотрим», — подчеркнул промоутер.

Новым чемпионом UFC в легком весе стал бразилец Чарльз Оливейра. В поединке за вакантный пояс, который ранее принадлежал россиянину Хабибу Нурмагомедову, он одолел американца Майкла Чэндлера.

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Третий поединок Порье и Макгрегора возглавит турнир UFC 11 июля. Их второй бой состоялся в январе и принес UFC 1,6 миллиона проданных платных трансляций.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. До этого ирландец также стал лучшим в двух весовых категориях в рамках британского промоушена Cage Warriors.

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