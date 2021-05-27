Олейник рассказал о разнице поведения людей в США и России

43-летний тяжеловес подчеркнул, что у многих россиян сложился неверный образ США. Он отметил, что в стране заметна пуританская мораль. «В Америке не целуются на улицах. Считается неприличным. Вы здесь не увидите сосущихся парочек», — заявил Олейник.

«У них мнение такое, что девочке без топа вообще нельзя появляться на пляже. Даже если ей полгода или год», — добавил он. Он даже обратил внимание, что зачастую в США нельзя снять номер в гостинице лицам моложе 26 лет.

<iframe width="850" height="415" src="//ok.ru/videoembed/3246236240570?brandsafety=&autoplay=1&silent=1" frameborder="0" allow="autoplay" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Олейник известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Тяжеловес проживает в США и там же готовится к поединкам.