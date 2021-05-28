Две девушки экс-бойцы UFC проведут бой на голых кулаках

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Поединок состоится 23 июля. Об этом сообщается на странице промоушена в Twitter.

Для Ванзант это будет второй бой в лиге, в первом случае она проиграла.

Для Остович это будет первый бой в BKFC. Свой последний поединок она провела в ноябре 2020 года в UFC и проиграла Джине Мазани. После того боя с расторгли контракт. Интересно, что это был ее первый бой после восьмимесячной дисквалификации, которая началась январе 2020 года.

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