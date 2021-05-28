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08:54 (мск), источник: Газета.Ру

Две девушки экс-бойцы UFC проведут бой на голых кулаках

Бывшие бойцы UFC Пейдж Ванзант и Рэйчел Остович проведут бой на голых кулаках в лиге Bare Knuckle FC.

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Поединок состоится 23 июля. Об этом сообщается на странице промоушена в Twitter.

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Для Ванзант это будет второй бой в лиге, в первом случае она проиграла.

Для Остович это будет первый бой в BKFC. Свой последний поединок она провела в ноябре 2020 года в UFC и проиграла Джине Мазани. После того боя с расторгли контракт. Интересно, что это был ее первый бой после восьмимесячной дисквалификации, которая началась январе 2020 года.

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Ранее Ванзант и Остович уже встречались — это было на турнире UFC Fight Night 143. Тогда Пейдж одержала досрочную победу. Бой несколько раз переносился, поскольку Остович подверглась домашнему насилию со стороны мужа, также бойца MMA Арнольда Бердона. Рэйчел получила перелом орбиты глаза и была госпитализирована. Бердона задержали за попытку убийства, но затем обвинение смягчили. Он получил четыре года исправительных работ.

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