Брат Нурмагомедова заявил о примирении бойца с Кадыровым

Ранее Кадыров назвал Нурмагомедова «проектом UFC» и предложил «любой гонорар» за бой с представителем клуба «Ахмат».
«Мы лично обсудили эту ситуацию с Кадыровым, вопрос исчерпан. Больше эту тему поднимать не будем. Рамзан Ахматович высказал свое мнение, ничего такого в его словах не было», — приводит слова Заурова «Спорт-Экспресс».
«А высказывания Хамзата Чимаева были личными, он погорячился. Зачем было такое говорить? Нурмагомедов уже все всем доказал. Он уже ветеран, ушел из спорта. Если Хамзат хочет так пропиариться, то может говорить о действующий бойцах. А Хабиб ушел на пенсию», — добавил Зауров.
Нурмагомедов завершил карьеру после победы над Джастином Гэтжи в октябре прошлого года.