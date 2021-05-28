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21:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Брат Нурмагомедова заявил о примирении бойца с Кадыровым

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Президент промоушена Eagle FC и троюродный брат бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Шамиль Зауров прокомментировал высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее Кадыров назвал Нурмагомедова «проектом UFC» и предложил «любой гонорар» за бой с представителем клуба «Ахмат».

«Мы лично обсудили эту ситуацию с Кадыровым, вопрос исчерпан. Больше эту тему поднимать не будем. Рамзан Ахматович высказал свое мнение, ничего такого в его словах не было», — приводит слова Заурова «Спорт-Экспресс».

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Лучшие кадры карьеры Хабиба Нурмагомедова

«А высказывания Хамзата Чимаева были личными, он погорячился. Зачем было такое говорить? Нурмагомедов уже все всем доказал. Он уже ветеран, ушел из спорта. Если Хамзат хочет так пропиариться, то может говорить о действующий бойцах. А Хабиб ушел на пенсию», — добавил Зауров.

Нурмагомедов завершил карьеру после победы над Джастином Гэтжи в октябре прошлого года.

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