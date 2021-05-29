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18:46 (мск), источник: Lenta.Ru

Шлеменко подерется с бывшим чемпионом Bellator

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко подерется с бразильцем Рафаэлем Карвальо — бывшим чемпионом организации Bellator.

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Источник: РИА "Новости"

Дата проведения поединка пока неизвестна. В своем последнем бою 37-летний Шлеменко одержал победу над соотечественником Корвальо Марсио Сантосом в рамках турнира AMC Fight Nights во Владивостоке.

34-летний Карвальо, напротив, уступил сопернику в своем последнем поединке. Бразильцу противостоял американец Лорен Ларкин.

Карвальо завоевал пояс чемпиона Bellator в среднем весе в 2015 году. Бразильцу удалось трижды защитить титул.

Шлеменко также выступал под эгидой американской организации. С февраля 2013-го по сентябрь 2014-го россиянин удерживал пояс чемпиона Bellator в среднем весе.

На счету Шлеменко 59 побед при 13 поражениях. Карвальо одержал 16 побед и потерпел шесть поражений.

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