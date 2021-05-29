Шлеменко подерется с бывшим чемпионом Bellator

Дата проведения поединка пока неизвестна. В своем последнем бою 37-летний Шлеменко одержал победу над соотечественником Корвальо Марсио Сантосом в рамках турнира AMC Fight Nights во Владивостоке.

34-летний Карвальо, напротив, уступил сопернику в своем последнем поединке. Бразильцу противостоял американец Лорен Ларкин.

Карвальо завоевал пояс чемпиона Bellator в среднем весе в 2015 году. Бразильцу удалось трижды защитить титул.

Шлеменко также выступал под эгидой американской организации. С февраля 2013-го по сентябрь 2014-го россиянин удерживал пояс чемпиона Bellator в среднем весе.