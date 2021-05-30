Хабиб Нурмагомедов: Не вижу оскорблений в словах Кадырова
Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал конфликт с Рамзаном Кадыровым.
Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал конфликт с Рамзаном Кадыровым.
«Что значит вопрос с Кадыровым решился в кулуарах? Я просто не считал, что на это всё нужно реагировать или ещё
Слова Кадырова о Яквинте, что я дрался с риелтором? Факт его работы риелтором был известен, об этом писали все, кто хотел занизить мои заслуги. Вы тоже об этом писали. Но на момент боя со мной у Эла было пять побед кряду, этого никто не учёл», — передаёт слова Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин.