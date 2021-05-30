Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
16:15
Беларусь
Швейцария
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
16:15
Италия
Канада
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон Брюинз
Нью-Йорк Айлендерс
52
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
20:15
Швеция
Словакия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
20:15
Финляндия
Латвия
Хоккей. НХЛ
02:30
Монреаль Канадиенс
Торонто Мэйпл Ливз
ОТ
32
Футбол. Еврокубки
29.05
Манчестер Сити
Челси
01
Все события
Фоторепортажи
9Сборная России по пути на тренировку
19«Челси» стал победителем Лиги чемпионов
09:51 (мск), источник: Чемпионат.com

Хабиб Нурмагомедов: Не вижу оскорблений в словах Кадырова

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал конфликт с Рамзаном Кадыровым.

Наверх
Источник: VK Рамзана Кадырова
Читайте также
Шлеменко, Пираев и Вартанян хотят драться в UFC. Почему звезды российских турниров находятся в режиме ожидания

«Что значит вопрос с Кадыровым решился в кулуарах? Я просто не считал, что на это всё нужно реагировать или ещё чего-то. Я просто пропустил это всё. У меня в жизни тоже были разные высказывания. И хорошие, и плохие. Мне как-то неинтересно что-то комментировать, говорить. У каждого человека есть своё мнение, так что пускай оно будет. Я не смотрел прямой эфир Рамзана Кадырова, я просто прочёл, что вы пишете. Что я чувствовал? Ничего. Весь мир меня обсуждает. Я не вижу оскорблений в выражении “проект UFC”.

Слова Кадырова о Яквинте, что я дрался с риелтором? Факт его работы риелтором был известен, об этом писали все, кто хотел занизить мои заслуги. Вы тоже об этом писали. Но на момент боя со мной у Эла было пять побед кряду, этого никто не учёл», — передаёт слова Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Бегуны замёрзли насмерть на марафоне в Китае! Кто виноват?
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
C какого места Россия ворвется в плей-офф? Все расклады ЧМ-2021
Россия стала лидером группы на ЧМ! Наши сломили Швейцарию
Хаверца ругали весь сезон. Он ответил победным голом в финале ЛЧ
Словакия подвинула Россию с первого места. В группе все запутано
Англичане вновь лучшие в Лиге чемпионов. В чем секрет их успеха
Шведов спасет только победа: прогноз на матч Швеция — Словакия
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь